В Брянске прошли соревнования по многоборью

В брянском легкоатлетическом манеже имени Самотесова состоялись межрегиональные соревнования по многоборью памяти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Морозова. В них участвовали легкоатлеты из Брянска, Смоленска, Волгограда, Москвы, Подмосковья, Татарстана, Липецка и Приморского края. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска.

Мужчины и женщины соревновались в беге на 60 метров с барьервами, прыжках в длину и высоту и толкании ядра.

Среди мужчин первое место занял Сергей Тишин из Липецка, второе — Евгений Саранцев из Волгограда, а третье — Федор Кисельков из Подмосковья. У женщин призовые места распределились так: первое у Юлии Сохацкой из Татарстана, второе — Наталья Кузовкина из Приморского края, третье — Вмлена Комарова из Смоленска.

Ранее мы сообщали, что брянские волейболистки из «Спартака» в составе российской сборной заняли первое место в финале третьего этапа Еврокубка в Словакии.