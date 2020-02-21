В Брянске прошли соревнования по многоборью
В брянском легкоатлетическом манеже имени Самотесова состоялись межрегиональные соревнования по многоборью памяти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Морозова. В них участвовали легкоатлеты из Брянска, Смоленска, Волгограда, Москвы, Подмосковья, Татарстана, Липецка и Приморского края. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска.
Мужчины и женщины соревновались в беге на 60 метров с барьервами, прыжках в длину и высоту и толкании ядра.
Среди мужчин первое место занял Сергей Тишин из Липецка, второе — Евгений Саранцев из Волгограда, а третье — Федор Кисельков из Подмосковья. У женщин призовые места распределились так: первое у Юлии Сохацкой из Татарстана, второе — Наталья Кузовкина из Приморского края, третье — Вмлена Комарова из Смоленска.
Ранее мы сообщали, что брянские волейболистки из «Спартака» в составе российской сборной заняли первое место в финале третьего этапа Еврокубка в Словакии.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.