В Дятьковском районе прошло весеннее авторалли «У мастера» и кубок STELS
На фото Борис Безносенко, победитель в категории ATV.
Сложности в преодолении трассы добавил намочивший ее с утра дождь. Однако большинство спортсменов справились с вызовами, и пять из восьми прошедших отбор участников вышли в финал. У спортсмена Игоря Володина, занявшего второе место в категории ATV случилось возгорание в моторном отсеке во время очередного заезда. Огнетушитель был у гонщика под рукой и позволил сбить пламя, а полностью очнеь ликвидировали пожарные.
А лучший результат в категории АNV покааал опытный гонщик Борис Безносенко.
Евгений Володин, занявший второе место.
Евгений Пискунов, третье место в категории ATV.
Подиум ATV и кубка STELS. Слева направо: Игорь Володин, Виталий Рейнгардт, Алексей Гарбуз.
Подиум ATV и кубка STELS, слева направо: Евгений Володин, Борис Безносенко, Евгений Пискунов.
Алексей Гарбуз из Клинцов занял 4 место в категории ATV и получил кубок самого юного участника. Ему всего 15 лет.
Кубок самого возрастного участника получил Юрий Козлов. Ему 76 лет, ездил в категории 4х4.
Слева направо: Виталий Рейнгард руководитель STELS центр Брянск и главный спонсор кубка STELS, Алексей Гарбуз, Игорь Володин организатор, руководитель автомобильно спортивного клуба Мастер.
Слева направо: подиум класс 1600: Иван Холин, Александр Боранян.
Слева направо: Александр Боранян и Денис Батуков.
Класс 4х4: Володин и Шатохин.
Класс 4х4: Денис Батуков.
Класс «Леди», слева направо: Ирина Козлова (3 место), Мария Боранян (2 место)
Победительница в классе «Леди»Екатерина Стефанова 1е место.
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