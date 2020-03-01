В Брянске прошло первенство области по быстрым шахматам
В брянской городской спортивной школе по шахматам состоялось первенство Брянщины по быстрым шахматам среди мальчик и девочек и юношей и девушек. Об этом сообщила мэрия Брянска.
В турнире участвовали 110 человек из Брянска, Ункчи и Дятьково. В отборочном туре, предшествовавшем первенству, участвовали 172 человека только в Брянске.
Среди мальчиков до 9 лет призовые места распределились так (с первого по третье): Денис Питкин, Артем Дамирчев, Коля Игнатов. Среди девочек в той же возрастной группе первое место знаяла Ангелина Ильина, второе — Настя Караваева.
Мальчики до 11 лет: Никита Воронков, Григорий Гудков, Глеб Костин. Девочки: Ксения Сачкова, Марина Антюхова, Ксения Скворцова.
До 13 лет: мальчики — Святослав Прудников, Руслан Серяков, Виктор Шумилин, девочки — Екатерина Бобунова, Майя Стражева, Анна Нагорная.
До 15 лет: юноши — Александр Шматов, Арсений Герасенков, Илья Фомин, девушки: Анастасия Железная, Елизавета Ратникова, Ирина Куземцева.
До 19 лет: юноши — Евгений Крючков, Роман Артёмов, Никита Кургуз. Девушки: Анастасия Коношкова, Анна Новикова, София Баранова.
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