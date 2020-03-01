В Клинцовском районе построят спортивную площадку

Во время личного приема губернатором Брянщины Александром Богомазом жительница села Медведово Клинцовского района попросила его обустроить в их селе спортивную площадку на пустыре возле дома культуры. Губернатор ответил, что такие планы есть и волейбольно-баскетбольная площадка с беговой дорожкой у сельчан появится к июлу. Об этом сообщило правительство региона.

На обустройство площадки выделяется 1,796 млн рублей по комплексной программе развития села. Дополнительно выделяет 300 тысяч председатель колохоза «Прогресс». Еще почти 600 тысяч рублей на закупку и установку оборудования, системы воркаут и уличных тренажеров выделяется по программе инициативного бюджетирования.

Ранее мы сообщали, что на личном приеме губернатор пообещал жительнице Володарского района Брянска до конца этого года построить в Большом Полпино приют минимум на 300 бездомных животных.