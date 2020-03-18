Президентом Брянской федерации футбола остался Андрей Артемьев

На отчетно-выборной конференции Брянской областной федерации футбола, состоявшейся в областном центре, на пост ее президента был в очередной раз избран Андрей Артемьев.

Его кандидатура окааалась единственной выдвинутой на этот пост, а участники конференции поддержали ее единогласно. Единогласно они также выбрали предложенный им состав исполкома.

Утвердили на конференции и новую редакцию Устава федерации, приведенную в соответствие действующему законодательству.