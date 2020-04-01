Брянский лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года России» проводит уроки физкультуры в скайпе

Учитель физкультуры брянской школы №64 Александр Митяев в период самоизоляции организовал для своих учеников занятия по скайпу.

Педагог не только проводит уроки, но и дает ученикам домашние задания. Например, девятиклассникам — делать утреннюю гимнастику, а десятому классу — самостоятельно придумать и выполнить дома комплекс упражнений. Свои занятия дети снимают на видео и присылают учителю на проверку.

В этом году Александр участвовал в финале регионального конкурса «Учитель года» и вошел в пятерку лауреатов.