В Белых Берегах пенсионер на самоизоляции показал мастерство обращения с гирей

В группе поселка Белые Берега во ВКонтакте опубиликовали видеоролик длительностью около минуты, в котором пожилой мужчина демонстрирует упражнения с гирей и призывает остальных в период самоизоляции последовать его примеру.

«#Лучшедома Александр Николаевич Плужников. Пенсионер, 65 лет.

Поставив горячую гирю на пол, он сказал: "Займитесь спортом. Даже в самоизоляции я готов дать отпор этому злу, пусть только подойдет ко мне, я сорву с него корону!"», — написал автор публикации.

Уверенно управляающийся с гирей мужчина вызвал восхищение комментаторов.