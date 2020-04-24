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«Динамо — Брянск» получило шанс выйти в ФНЛ досрочно

Опубликовано Сегодня, 09:51

Футбольный клуб «Динамо — Брянск» получил шанс досрочно выйти в ФНЛ.

На сегодня команда занимает первое место по очкам в зоне «Центр» ПФЛ. А возобновлять футбольный сезон, который был приостановлен с 1 апреля по 31 мая из-за пандемии, Российский футбольный союз не считает нужным. Об этом накануне заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. А все турниры он считает завершенными.

Досрочное завершение турнира ПФЛ означает для брянского клуба выход в первый дивизион. Последний раз клуб выступал в этом турнире в сезоне 2011-2012 годов.

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