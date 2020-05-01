«Динамо — Брянск» признали чемпионом

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» объявляет о запуске корпоративного акселератора для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь» запустили новую инвестиционную стратегию «Нефть» в рамках страховой программы «Верное решение». Приобрести полис можно в любом отделении банка.

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