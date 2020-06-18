В Жуковке до конца лета откроется спорткомплекс с бассейном
В Жуковске близятся к завершению строительные работы на спорткомплексе с бассейном, который в конце лета должен принять первых посетителей. Как сообщает правительство Брянской области, в этом лично убедился побывавший на объекте с инспекцией губернатор Александр Богомаз.
Строители полностью возвели коробку здания, поставили перекрытия и перегородки, постелили кровл. и приступили к электромонтажным, сантехническим, вентиляционным и отделочным работам.
— Работы здесь уже подходят к завершению. Это долгострой — объект был начат еще в 2004 году, но потом был заморожен. В прошлом году он был реанимирован, проект полностью переделан, проведены торги, подрядчик приступил к работам. Сегодня объект в высокой стадии готовности, строители делают все, чтобы к концу лет его сдать в эксплуатацию и порадовать жителей Жуковского района и особенно, конечно, ребятишек. У них будет возможность здесь заниматься как общей физической подготовкой, так и плаванием, борьбой, самбо, дзюдо, — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
В спорткомплексы предусмотрены взрослый и детский бассейны, универсальный спортзал, тренажерный зал, зал подготовительных занятий, сауна, солярий, массажный кабинет, кабинеты специалистов и буфет.
В Жуковске также строится ледовый дворец и обустраивается территория Дворца спорта и стадиона «Лесная поляна» с кабиной комментатора и трибунами. Там обустраивают лыжную трассу, а в будущем году оборудуют современное футбольное поле.
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