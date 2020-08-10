Брянцы жалуются на огромную яму на улице Горняков

Анонимный участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте пожаловался в соцсети на огромную яму на улице Горняков в областном центре.

«По улице Горняков, между садом 21 «Десняночка» и магазином «Пятерочка», огромная глубокая яма, не меньше двух метров точно, а может, даже и больше. Никому нет дела, причем там постоянно ездят машины, и бегают дети.Надеюсь после того как опубликуют в группе что-то изменится! », — пишет он.

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