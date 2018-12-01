Брянец оплатил 43 штрафа ГИБДД после ареста автомобиля

По информации УФССП Брянской области, судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД 45 тысяч рублей задолженности по штрафам.

Нарушитель многократно не соблюдал правила дорожного движения. У него накопилось 43 штрафа ГИБДД на общую сумму 45 543 рубля. Мужчина не предпринял никаких действий, чтобы погасить задолженность.

Тогда судебный пристав вынес постановление об аресте расчетных счетов должника. Также, автомобиль нарушителя — Renault Logan был арестован.

Лишь после ареста авто должник сразу нашел деньги и полностью погасил задолженность по штрафам ГИБДД, а также оплатил исполнительский сбор за несвоевременную оплату задолженности.

Напомним, в Брянске ГИБДД проследит за соблюдением ПДД пешеходами.