Город32

Брянец оплатил 43 штрафа ГИБДД после ареста автомобиля

01 сентября 10:51 Авто
Брянец оплатил 43 штрафа ГИБДД после ареста автомобиля
Источник фото

По информации УФССП Брянской области, судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД 45 тысяч рублей задолженности по штрафам.

Нарушитель многократно не соблюдал правила дорожного движения. У него накопилось 43 штрафа ГИБДД на общую сумму 45 543 рубля. Мужчина не предпринял никаких действий, чтобы погасить задолженность.

Тогда судебный пристав  вынес постановление об аресте расчетных счетов должника. Также, автомобиль нарушителя — Renault Logan был арестован.

Лишь после ареста авто должник сразу нашел деньги и полностью погасил задолженность по штрафам ГИБДД, а также оплатил исполнительский сбор за несвоевременную оплату задолженности.

Напомним, в Брянске ГИБДД проследит за соблюдением ПДД пешеходами.

Читайте также
В Выгоничском районе прокуратура наказала сельскую администрацию за нерасторопность
06 августа 18:30
В Выгоничском районе прокуратура наказала сельскую администрацию за нерасторопность

Новости регионов

Актуальные темы

Экономика
Брянщина среди лидеров ЦФО по урожайности
На дорогах
В Жуковском районе спасатели помогли пострадавшему в ДТП выбраться из автомобиля
Политика
Федеральное издание назвало Александра Богомаза «картофельным папой»
Лента новостей
В Бежице водитель и пассажиры маршрутки №42 спасли девушку
Лента новостей
Областной прокурор посетил СИЗО-1 Брянска

Новости партнёров

Заместитель руководителя Брянского УФАС России ответила на вопросы журналистов об оплате услуг по обращению с ТКО
Заместитель руководителя Брянского УФАС России ответила на вопросы журналистов об оплате услуг по обращению с ТКО

28  августа 2020 году в Брянском УФАС России в режиме видеоконференции состоялся семинар с участием представителя ООО «УК БрянскКомЦентр»   по теме: «Оплата услуг по обращению с ТКО».

Шесть новых образовательных курсов стали доступны на платформе «Ростелеком Лицей»
Шесть новых образовательных курсов стали доступны на платформе «Ростелеком Лицей»

Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» пополнилась шестью новыми развивающими курсами. Ученикам с первого по четвертый класс стали доступны «Развитие речи и риторика» и «Химические эксперименты в домашних условиях». Ребята с первого по седьмой класс теперь могут заниматься «Ментальной арифметикой». А для старших школьников разработаны программы «Основы маркетинга», «Профориентация: профессии будущего» и «Основы финансовой грамотности для школьников».

Расписание пригородных поездов Унеча — Новозыбков изменится в начале сентября в связи с ремонтными работами
Расписание пригородных поездов Унеча — Новозыбков изменится в начале сентября в связи с ремонтными работами

Железнодорожники продолжают  ремонтно-путевую кампанию на Унечском направлении Брянского региона МЖД. Работы направлены обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона

Рабочая встреча главы региона и руководителя энергокомпании прошла в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Особое внимание глава энергокомпании и губернатор уделили консолидации энергосетевых активов, которая проводится группой компании «Россети» по поручению Президента России. В Брянской области на базе  филиала ПАО «МРСК Центра» (бренд - «Россети Центр») происходит объединение двух компаний - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» По словам главы региона Александра Богомаза, это позволит повысить эффективность и качество функционирования электросетевого комплекса Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.