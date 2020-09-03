Брянец сбил 75-летнюю женщину-пешехода

40-летний водитель автомобиля NISSAN Qashgai, двигаясь от улицы Ново-Советской в сторону улицы Карла Либкнехта, выехал «на встречку», чтобы не въехать в двигающийся впереди в попутном направлении автомобилем. Сразу после этого маневра он сбил 75-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте.

Вчера, 2 сентября, около двух часов дня на Почтовой улице в Брянске произошло ДТП, сообщает УМВД России по Брянской области.

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Хорошая пора» Банк УРАЛСИБ ввел в действие новый сезонный срочный вклад «Хорошая пора». Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 400 или 800 дней. Вклад «Хорошая пора» можно открыть в любом офисе Банка, Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада

Ремонтные работы в парке Пионеров в Смоленске почти закончены Пресс-служба администрации Смоленска рассказала, как проходят работы в парке Пионеров. Рабочие провели монтаж столбов освещения, залили бетонную чашу фонтана и проложили внутренние коммуникации водного объекта. С 3 сентября рабочие приступят к монтажу других элементов фонтана и его дальнейшему благоустройству. Кроме того, они занимаются обустройство брусчатки на последнем участке, установкой лавочек и урн. Все основные строительные

В Смоленске на улице Николаева скоро возобновится движение трамваем Администраци Смоленска рассказала, когда в городе снова начнут ходить трамваи на улице Николаева. Контактная сеть и трамвайные пути уже заменены и испытаны, сообщают в ведомстве. Однако, трамваи все еще не ходят. Городские власти приняли решение о восстановлении трамвайного движения только после окончания дорожных работ. Подобное решение связано с безопасностью людей. Пока невозможно восстановить движение трамваев

В Вязьме из автосервиса украли оборудование на 290 тысяч рублей Оборудование для мойки машин на 290 тысяч рублей украли из помещения автосервиса, расположенного в пригороде Вязьмы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Известно, что неизвестный попал в помещение, взломав металлическую дверь. С места происшествия полицейские изъяли следы обуви и следы взлома. При поквартирном обходе сотрудники полиции обнаружили пылесос, похищенный с автомойки. Мужчина, из дома

Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей. Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков-участников СБП. Проект реализован Банком при технологической поддержке ЦФТ. Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в в более чем 100 банках-участниках СБП. Максимальная