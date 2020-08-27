Депутаты горсовета вместе с чиновниками проверили качество ремонта дорог в двух районах Брянска

В Фокинском и Бежицком районах Брянска прошли выездные проверки качества ремонта дорог. Как сообщает пресс-служба Брянского горсовета, их участниками стали руководители территориальных депутатских групп Василий Игрунев и Людмила Фидотова, представители мэрии Брянска, специалисты технадзора и представители общественности.
Они побывали на ремонтируемых участках улиц Севской от Транспортной до Дзержинского, Буров (от Ульянова до моста через реку Болва, 22 Съезда КПСС отIII Интернационала до Литейной и от дома №134 до Кислородной.
Предметом внимания стали безопасность проезжей части, качество покрытия на тротуарах, наличие пандусов, пешеходных переходов и благоустройство территорий у пешеходных зон.
Ряд нареканий проверяющих вызвало качество работ на Севской. Дорожники местами не успели убрать старый асфальт, разрозвнять песок у пешеходной зоны, возникли замечания к некоторым съездам для маломобильных пешеходов и наличию углублений у канализациционных люков.
«При устранении недостатков, ремонт улицы будет производить хорошее впечатление. Раньше на этом месте был разбитый тротуар, либо отсутствовал вовсе. Сейчас пешеходная зона обустроена на всем протяжении улицы Севской. Во дворы многоквартирных домов для автотранспорта сделаны спуски с проезжей части. Для жителей и автомобилистов передвижение по улице стало удобным и безопасным», — сказал Василий Игрунев.
А вот на улице 22 Партсъезда работы близятся к финалу. Строители поставили новый бордюрный камень, оборудуют пандусами остановки, а на участке, где проезжая часть выше троутара сделали высокий бордюр, который защитит от стекания на тротуар воды.
Самой сложной оказалась ситуация на улице Бурова. Подрядчик не выполняет условий контракта, а рабочее выездное совещание проигнорировал.
«Мы видим, что на всем протяжении пешеходных тротуаров полностью отсутствуют съезды для маломобильных групп населения, не уложено асфальтовое покрытие на остановочных комплексах. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен, в том числе, на создание комфортного передвижения по улицам города пешеходов и водителей, улучшение качества дорог и снижение аварийности на них. Задача подрядных организаций, выполняющих работу в рамках реализации нацпроекта, соблюдать все условия контракта, ответственно относиться к качеству выполняемого ремонта», — сказала Людмила Федотова.
Все выявленные нарушения подрядчики обязаны устранить до ввода объектов в экплуатацию. Иначе работу у них не примут.
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