Дороги в Брянске затопило после очередного дождя

Под воду ушли магистрали Бежицкого района.

Очередной ливень выявил слабые стороны ливневой канализации в Брянске. 1 августа после дождя затоплены оказались улицы Брянской Пролетарской дивизии, Молодой Гвардии и бульвар 50-лет Октября в Бежицком районе.

Об этом горожане сообщают в соцсетях. «Ливневки городу, конечно, не нужны», – возмущаются они.

Активисты также рассказали, что уже составляли обращения в администрацию Брянска и областное правительство, однако результатов жалобы не дали. «Действительно, пора привыкнуть, что никто ничего не делает, чтобы это устранить», – отмечают они.