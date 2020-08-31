На время в Брянске изменятся маршруты троллейбусов №12 и №14

В Брянске временно изменяется схема движения троллейбусов по улице Объездной. Это связано со строительством кольцевой развязки на пересечении строящейся улицы Советской и улицы Объездной. В связи с этим изменения коснутся двух троллейбусных маршрутов: №12 «Камвольный комбинат — Телецентр» и №14 «10 Микрорайон — Юрфак БГУ» при движении в Советский район, сообщает администрация Брянска.

Теперь во время движения из Бежицкого района троллейбусы будут ехать через центр Брянска. Маршрут №12 будет иметь маршрут от конечной на Камвольном комбинате. Он будет проезжать по улице 50-й Армии, а также частью маршрута будет Литейная, Бежицкая, Дуки, проспект Ленина, улица Красноармейская и проспект Станке Димитрова.

Троллейбус №14 будет направляться от 10-го микрорайона до площади Партизан. Затем он будет двигаться по маршруту №14 в 10-й микрорайон.

Временная схема движения троллейбусов будет действовать до завершения работ по переносу сетей.

Напомним, стоимость ремонта улицы Советской превысила 380 миллионов рублей.