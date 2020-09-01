Со 2 сентября автобус №8 изменит маршрут в Брянске

Завтра, 2 сентября, в Брянске изменится маршрут движения автобуса № 8. Схема движения — «Бульвар Щорса – улица Молокова», сообщает паблик «Брянский автобус» в социальной сети ВКонтакте.

Имеющуюся схему разделят на два подмаршрута — 8а и 8б. Автобусы будут двигаться по разным улицам.

Такое решение принято для удобства горожан. Изменится и время отправления.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что из Большого Полпино будут курсировать по «кольцу». Подобные изменения сделаны для удобства горожан.

Ранее сообщалось, что на время в Брянске изменятся маршруты троллейбусов №12 и №14.