В Брянске водитель едва не сбил девочку

Участник сообщества «Нарушение ПДД Брянск» во ВКонтакте выложил в паблик запись регистратора, которая отражает, как водитель автомобиля, двигаясь с малой скоростью по внутридворовому проезду вдоль многоэтажки и разъезжаясь со встречными автомобилями, в последний момент успевает затормозить перед внезапно выскочившей на проезжую часть со стороны подъезда девочкой.

«Родители, беседуете с детьми о правилах перехода через дорогу!!! Случайно увидел девочку, скорость была минимальная…». — написал автор публикации.