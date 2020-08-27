В Брянске водитель едва не сбил девочку
Участник сообщества «Нарушение ПДД Брянск» во ВКонтакте выложил в паблик запись регистратора, которая отражает, как водитель автомобиля, двигаясь с малой скоростью по внутридворовому проезду вдоль многоэтажки и разъезжаясь со встречными автомобилями, в последний момент успевает затормозить перед внезапно выскочившей на проезжую часть со стороны подъезда девочкой.
«Родители, беседуете с детьми о правилах перехода через дорогу!!! Случайно увидел девочку, скорость была минимальная…». — написал автор публикации.
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