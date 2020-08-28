В Климово автомобиль сбил пешехода на «зебре»

Авария, в которой пострадала женщина-пешеход 28 лет, случилась на улице Ленина в Климово. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.

По предварительной информации, водитель Рено Логан 48 лет двигаля по улице Ленина от Полевой к 8 Марта и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом седалищного крестца. Госпитализация ей, однако, не понадобилась.