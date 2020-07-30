За неделю в Брянске оштрафовали 370 пешеходов

Жители областного центра переходили дорогу в неположенных местах.

За минувшую неделю сотрудники ОГИБДД по городу Брянску привлекли к ответственности 1557 человек.

В их числе 11 пьяных водителей, еще 11 проходить медицинское освидетельствование отказались. 159 автомобилистов оштрафовали за отказ пропустить пешеходов, 71 водитель проехал на красный сигнал светофора.

В то же время рекордным оказалось число пешеходов-нарушителей. 370 пеших участников движения переходили дорогу в неположенных местах, тогда как переходы находились в зоне видимости.

Также автоинспекторы привлекли к административной ответственности 59 водителей автобусов, 10 таксистов и 14 велосипедистов.