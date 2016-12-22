IT-компания, входящая в брянскую «ОПОРУ РОССИИ», завоевала призы конкурса «Я — предприниматель»

Клинцовская компания «Энтер IT-групп», с 2016 года имеющая членство в брянской «ОПОРЕ РОССИИ», завоевала две награды регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель». Награждение прошло в конце минувшей недели.

Региональный этап конкурса «Ты – предприниматель» завершился в Брянской области. В конце минувшей неделе в ресторане «Мясо есть!» директор регионального департамента экономики Сергей Лысенко вручал победителям конкурса памятные подарки, дипломы и призы.

Брянское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» была представлена в этом конкурсе клинцовской компанией «Энтер IT-групп» (директор — Илья Басалыко). Копания представила на конкурс бизнес-проект для автоматизации бизнес-процессов с использованием новейших интернет-разработок и программы «1С». Клинчане получили диплом и приз за второе место в конкурсе «Бизнес-старт» в номинации «Производственный бизнес» и награду за третье место в номинации «Производство года». Призы принимал за молодых клинцовских айтишников председатель местного клинцовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Шанторович.

Конкурс «Ты – предприниматель» проводился в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» госпрограммы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области (2014 — 2020 гг.)». Начался он в первой половине ноября и включал в себя бизнес-конкурсы, деловые игры, тематические семинары, круглые столы, проводимые опытными экспертами. Мероприятия проводились не только в Брянске, но и в Новозыбкове, Жуковке, Карачеве, Клинцах, посёлке Локоть.

Проводившая конкурс компания «PRO-движение» стала партнёром регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках инициативы создания комитета молодёжного предпринимательства. Куратором проекта стал Сергей Шантарович.