Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» провёл заседание Наблюдательного совета при бизнес-инкубаторе

Председатель Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич председательствовал на заседании наблюдательного совета за деятельностью областного бизнес-икубатора.

В Брянске состоялось заседание Наблюдательного совета за деятельностью областного бизнес-инкубатора. Провёл его председатель Брянского регионального отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.

В повестке дня значилось три основных вопроса:

— утверждение Положения о конкурсном отборе субъектов малого предпринимательства для предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг областным бизнес-инкубатором;

— внесение изменений в Устав данного автономного учреждения;

— о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ учреждение не вправе распоряжаться.

В обсуждении участвовали члены совета Уполномоченный по защите прав предпринимателей Брянской области Павел Адасиков, директор областного бизнес-инкубатора Елена Скляр, и руководитель департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко.