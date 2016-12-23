Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» провёл заседание Наблюдательного совета при бизнес-инкубаторе
Председатель Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич председательствовал на заседании наблюдательного совета за деятельностью областного бизнес-икубатора.
В Брянске состоялось заседание Наблюдательного совета за деятельностью областного бизнес-инкубатора. Провёл его председатель Брянского регионального отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.
В повестке дня значилось три основных вопроса:
— утверждение Положения о конкурсном отборе субъектов малого предпринимательства для предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг областным бизнес-инкубатором;
— внесение изменений в Устав данного автономного учреждения;
— о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ учреждение не вправе распоряжаться.
В обсуждении участвовали члены совета Уполномоченный по защите прав предпринимателей Брянской области Павел Адасиков, директор областного бизнес-инкубатора Елена Скляр, и руководитель департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
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Председатель Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич председательствовал на заседании наблюдательного совета за деятельностью областного бизнес-икубатора.
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