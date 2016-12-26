«ОПОРА РОССИИ» подвела итоги 2016 года

Федеральная «ОПОРА РОССИИ» подвела в Москве итоги года, начавшегося для организации с форума «Малый бизнес — национальная идея?» с участием президента России. Брянское отделение в столице представлял его руководитель, депутат облдумы Виктор Гринкевич.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Москве в неформальной обстановке подвела итоги 2016 года.

Этот год для организации был особенный — он начался с Форума «Малый бизнес — национальная идея?» с участием президента России Владимира Путина. Именно по итогам этого форума появился перечень поручений президента, касающихся нормативно-правового изменения регуляторики сферы малого и среднего предпринимательства.

«Предупреждение вместо штрафа и внеплановые проверки только с разрешения прокуратуры для малого и среднего бизнеса внесены в КоАП именно во исполнение чёткого поручения президента, данного на этом форуме», — говорит президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

2016 год прошёл для всего российского общества под знаком возросшего патриотизма. «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо», — заявил Владимир Путин. А малый или средний предприниматель и есть живое воплощение этой национальной идеи, уверен представлявший на подведении итогов Брянское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» его председатель, депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич.

«Малый предприниматель не смотрит зарубеж, он работает на своей земле, инвестирует в экономику своей страны и связывает свои планы с Россией. Это и есть настоящий патриотизм — преумножение богатства своей страны. Таких людей много, они, как говорил классик, «соль соли земли, двигатели двигателей», — сказал Виктор Гринкевич.

На фото слева направо: Виктор Гринкевич, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Бречалов, председатель Попечительского Совета «ОПОРА РОССИИ» Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.