«ОПОРА» для бизнеса

«ОПОРА РОССИИ» была создана в 2002 году, в 2016 году отметила пятнадцатилетний юбилей. Чем помогает «ОПОРА РОССИИ» малому и среднему бизнесу, мы спросили у председателя Брянского регионального отделения Виктора Гринкевича.



- Виктор Григорьевич, почему для поддержки «ОПОРА» выбрала именно сегмент малого и среднего бизнеса?



- Это самый подвижный, динамичный и гибкий бизнес, который рассчитывает, прежде всего, на свои силы, не ждет никаких поблажек или льгот. При этом обеспечивает занятость населения, не сидит на шее у государства, не получает пособия по безработице, кормит себя и тех, кто находится у них на предприятии. И они хотят честных, стабильных и понятных правил игры. Именно поэтому наша главная задача – облегчить им жизнь, помочь создать благоприятную среду для бизнеса, чтобы никто не мешал работать.



- Каким образом?



- На уровне региональных отделений члены «ОПОРА РОССИИ» входят в состав общественных советов при УМВД, МЧС, прокуратуры и так далее. Мы постоянно контактируем с Думой, руководством региона и муниципальных образований. Всё это для того, чтобы на всех уровнях слышали голос предпринимателя, знали, чем живёт сегодня брянский бизнес. Мы не называем себя добрыми волшебниками, которые решают все проблемы, но в каждом вопросе стараемся разобраться и помочь индивидуально.

Через участие в комиссиях, которые распределяют гранты, мы контролируем, чтобы деньги, выделенные государством на поддержку предпринимательства, уходили целенаправленно, без жульничества.



На федеральном уровне «ОПОРА» выходит с различными инициативами, через депутатов, через руководство государства, чтобы сделать наши законы удобными для развития предпринимательства. При нашем непосредственном участии был разработан и принят ряд федеральных законов: о защите конкуренции, о развитии малого и среднего предпринимательства, об отмене ККТ для плательщиков ЕНВД, о льготной приватизации для малых предпринимателей и другие.



Потому что бизнес – это экономическая основа любого государства. У самого государства денег нет, надо сначала что-то произвести, заработать, только после этого в бюджете появятся налоги от физических и юридических лиц, которые потом разойдутся для обеспечения социальных нужд нашего населения. Это надо всем понимать. И чем больше людей начинают заниматься бизнесом, тем лучше для региона, для государства в целом.

Вот для этого мы и существуем: служить интересам всего предпринимательского сообщества. Для этого у нас достаточно плодотворно работает Бюро по защите прав предпринимателей, во всех регионах стоит задача сделать все возможное, чтобы каждый обратившийся в "ОПОРУ РОССИИ" предприниматель был уверен в том, что получит поддержку, что он будет услышанным. И мы отлично понимаем, что чем успешнее будем работать в этом направлении, тем больше членов у нас будут состоять.



- Виктор Григорьевич, говорят, что в сложные экономические времена, первым, кто попадает под удар, – именно средний и малый бизнес?



- На самом деле, в кризис проблемы чувствуют все. Потребитель от испуга становится более осторожным в своих тратах. Меньше потребительский спрос - обороты и прибыль падают. Другое дело, что маленькому бизнесу проще перестроиться. Сегодня он, например, пирожки печёт, а завтра – булочки. Ему проще перекачать свои 200 тысяч рублей в другое направление, чем какому-нибудь заводу – гиганту.



- Главное вовремя это заметить и перестроиться? Работать «с головой на плечах»?



- Предпринимателей без головы вообще не бывает. Эта деятельность априори требует определённых способностей мозга. Я вас уверяю, если нет головы, ты недолго предпринимателем пробудешь. Один раз ты начнёшь – возьмешь кредит, откроешься и закроешься. И всё. Потерял деньги.



- И в этом «ОПОРА» помогает?



- Ну, не в наших силах поменять голову у предпринимателя, но мы можем помогать новичкам, которые сейчас приходят в бизнес. Здесь, прежде всего речь идет о женском предпринимательстве. По исследованию, которое провела федеральная «ОПОРА», у нас в России только 25% женщин занимается бизнесом, причем еще 25% рабочего возраста хотят прийти в малый и средний бизнес. Но у них не хватает финансов, знаний, и они просто боятся риска. Чтобы снять эти страхи, нужна программа популяризации. В ноябре 2016 года мы создали в Брянском региональном отделении Комитет по развитию женского предпринимательства. Его председателем избрана генеральный директор ООО «Бизнес-Технологии» Ирина Левина.



- Виктор Григорьевич, что еще в планах?



- Сейчас представительства «ОПОРЫ» действуют в Брянске, Клинцах, Новозыбкове. В Дятьково есть предприниматели, которым интересно расти вместе с нами. С нового года мы начнем еще более активно развиваться. И одним из направлений станет - молодежное.

К сожалению, молодые люди сейчас не очень-то стремятся стать предпринимателями. Это сказывается и влияние времени, и родителей – бизнесменов, которые в тяжёлые времена начинали собственное дело, и сейчас вынуждены вести бизнес не во имя, а вопреки. Дети это видят, и для них это далеко не стимул. Это 15 лет назад люди шли в бизнес, чтобы позволить себе дорогую машину, дом, иметь хороший достаток. Сейчас всё это можно иметь и, не будучи бизнесменом. Поэтому на федеральном уровне «ОПОРА» разработала специальную программу, чтобы современным школьникам и студентам показать другие привлекательные стороны ведения собственного дела. В бизнес должны приходить новые люди, иначе мы потеряем необходимую динамику экономического роста страны. Сейчас, после 90-х и 2000-х мы видим "третью волну" готовых прийти в бизнес, и мы не должны этих людей разочаровать.