Брянская «ОПОРА РОССИИ» представляет: первый этап гоночной серии «Карачевский занос»
В ближайшую субботу, 28 января под Карачевом у деревни Барановка стартует Зимняя серия гонок «Карачевский занос» на совершенно новой трассе. Организаторами, как всегда, выступят автомобильный портал 32CARS.RU и автоклуб Toys32, а генеральным партнёром – Брянское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» под председательством Виктора Гринкевича.
Точное место старта и схема проезда будет опубликована в ближайшее время.
По традиции, гонки пройдут в пяти классах по типу привода — это полноприводные легковушки, заднеприводные авто, машины с передним приводом, а также джипы и квадроциклы. Кроме того, будет и отдельный класс для девушек за рулем, у которых есть шанс показать мужчинам свое мастерство на трассе. Уже сейчас на гонки подано около 70 заявок от брянских, орловских, калужских, мценских и ливенских гонщиков.
Зрителей же ждет, как всегда, зрелищная борьба участников на парной грунтовой трассе, совершенно безопасной для автомобилей. Начало заездов уже в 11:00, регистрация с 8:00, цена участия в «Карачевском заносе» – 500 рублей.
Новости регионов
28 Января, 2017
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