«ОПОРА РОССИИ» приняла Стратегию-2020 для реализации инициатив малого и среднего бизнеса

Председатель Брянского реготделения Виктор Гринкевич принял участие в VIII внеочередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ», который состоялся в Москве, в гостинице «Метрополь». Делегаты, съехавшиеся со всей России, обсудили актуальные вопросы развития организации, утвердили новую редакцию Устава, а также рассмотрели стратегию развития «ОПОРЫ РОССИИ» до 2020 года.

23-24 января в Москве прошёл VIII внеочередной съезд Общероссйиской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Символично, что он открылся на следующий день после съезда «Единой России», председатель которой — премьер-министр Дмитрий Медведев — в своём докладе посвятил много тезисов именно малому и среднему бизнесу, как одной из основных движущих сил российского предпринимательства.

Открывая съезд, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подчеркнул, что прошедший 2016 год стал особенным для организации, важным и значимым с точки зрения перспектив развития и роста. По его словам, во многих направлениях удалось достигнуть позитивных сдвигов. Это и снижение фискальной нагрузки и административных барьеров, и расширение доступа к заемным средствам, и совершенствование контрольно-надзорных мер. К достижениям года Александр Сергеевич Калинин отнёс и

развитие сети Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, мероприятия по поддержке женского предпринимательства и традиционные Форум «Территория бизнеса — территория жизни» и Национальную премию «Бизнес-Успех».

Много слов звучало на съезде и о так называемом социальном лифте, когда члены организации со временем продвигаются по вертикали общественной работы. Яркий тому пример — прошедшие осенью 2016 года выборы в Госдуму. Впервые малый бизнес настолько серьезно представлен в новом составе нижней палаты парламента. А ведь это — важный инструмент и механизм для всех предпринимателей нашей страны. Ведь мало быть просто услышанным. Нужно, чтобы инициативы, исходящие от представителей малого и среднего бизнеса, были реализованы.

Главным вопросом, который был поставлен перед делегатами съезда (а в мероприятии приняли участие делегаты из всех 85 регионов России) стало утверждение Стратегии развития Организации — 2020. Статистика знает, что в 2013-2014 годах из-за неблагоприятных экономических явлений число занятых предпринимательской деятельностью сократилось на 10%, но, начиная с 2015 года, фиксируется их рост. Безусловно, в этом есть заслуга и «ОПОРЫ РОССИИ», как крупнейшего бизнес-объединения страны. Принятая на съезде Стратегия-2020 поможет не только кратно увеличить количество членов «ОПОРЫ РОССИИ», но и сделает организацию одной из самых крупных и авторитетных организаций малого и среднего бизнеса в мире, сочетающей в себе элементы позитивного и профессионального управления.

«В ходе работы съезда были устранены несоответствия Устава организации, действующему законодательству, а также была утверждена Стратегия организации. Этому предшествовала большая работа в течение нескольких месяцев. «ОПОРА РОССИИ» сильна своими членами, которые работают во всех регионах. Это, как я их называю, люди-двигатели. Именно предприниматели — малый и средний бизнес — есть те люди, которые буквально тащат экономику на себе вперёд в будущее. Таких людей надо уважать, таким людям надо помогать. Основное направление деятельности организации на ближайшие годы будет определять экспертная и консультативная работа», — сказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат облдумы Виктор Гринкевич.

В ходе работы съезда брянское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» было отмечено дипломом – как одно из лидеров медиоактивности в 2016 году.

«Работу нашего регионального отделения отметили дипломом, и оно входит в число ведущих в России по медиаактивности», — подытожил Виктор Гринкевич.