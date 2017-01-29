Малый и средний бизнес чествовал в Москве своих героев

Последняя неделя января 2017 года стала для России Неделей малого и среднего предпринимательства — в Москве друг за другом прошли съезд организации «ОПОРА РОССИИ», Форум «Институты развития для предпринимателя» и Финал Национальной премии «Бизнес-Успех». В работе всех площадок участвовали брянские предприниматели — члены регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».



В Москве практически одновременно прошло сразу несколько знаковых для российского малого и среднего предпринимательства событий. 23 января в «Метрополе» состоялся VIII внеочередной съезд Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», на котором была принята Стратегия развития Организации – 2020. В тот же день в здании Общественной палаты РФ прошел Финал Национальной премии «Бизнес-Успех». На мероприятии выявили лучшие бизнес-проекты, показавшие наиболее успешные результаты работы.

«Бизнес-Успех» — это совместный проект «ОПОРЫ РОССИИ», Агентства стратегических инициатив и Общественной палаты. Цель премии — популяризация малого и среднего бизнеса (МСБ) и тиражирование успешного опыта улучшения бизнес-климата на местах. За шесть лет существования проекта в его поддержку провели 53 региональных, окружных и всероссийских форума, в которых приняли участие около 47 тысяч предпринимателей и более трех тысяч представителей властей. Зрителями онлайн-трансляций с мероприятий «Бизнес-Успеха» стали свыше 100 тысяч человек. В 2016 году в оргкомитет «Бизнес-Успеха» поступило более 1000 заявок на соискание премии из всех федеральных округов России.



Для участия в окружных этапах премии прошли 168 бизнесменов. Но только 18 бизнес-проектов вышли в финал федерального этапа премии. Они впечатлили конкурсную комиссию финансовыми показателями, неординарностью идеи бизнеса и перспективностью. 10 предпринимателей доказали, что они достойны главной награды премии «Золотой домкрат».

А на следующий день, 24 января в здании мэрии Москвы на Новом Арбате состоялся Форум «Институты развития для предпринимателя», организованный общественной организацией малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ». В ходе насыщенной программы форума обсуждались самые распространенные ошибки, допускаемые владельцами бизнеса при обращении в различные институты развития предпринимательства. Также в рамках форума прошли разнообразные мастер-классы.



В работе всех площадок участвовали брянские предприниматели — члены регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Так, на съезде региональное отделение представлял его председатель — депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич. Опыт «Бизнес-Успеха» перенимали дятьковские предпринимательницы Ираида Яшкова и Елена Дерканосова — особенно внимательно они следили за определением лучших в номинации «Лучший женский проект». Там победила руководитель компании «Сфера» из Гатчины Елизавета Федосеева — её компания специализируется на разработке и выпуске высококачественных приправ и смесей соли со специями и травами.



Наконец, на форум в старое здание СЭВа высадился целый брянский десант — в работе площадок принимали активнейшее участие (задавали вопросы и участвовали в дискуссиях) не только впервые приехавшие на такой форум Ираида Яшкова и Елена Дерканосова, но и опытные участники — руководитель Новозыбковского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Святослав Лось и брянский предприниматель Ярослав Пискунов. Принимал участие в работе форума и Виктор Гринкевич.



«ОПОРА РОССИИ» и её партнёры — Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, Корпорация малого и среднего бизнеса — МСП, Фонд содействия инновациям, Фонд развития моногородов и Агентство стратегических инициатив — организуют подобные форумы и вообще совместно действуют для того, чтобы отечественный бизнес, прежде всего малый и средний, мог получить необходимую поддержку в форме предоставления средств, гарантий, консультаций и информации», — рассказал о целях форума и задачах его участников Виктор Григорьевич Гринкевич. Брянские участники форума подтвердили слова своего руководителя и на площадке, модератором которой был секретарь Общественной палаты РФ и первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Бречалов, задали свои вопросы и получили исчерпывающие ответы.

На церемонии вручения национальной премии «Бизнес-Успех» первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что поддержка малого предпринимательства будет одним из основных приоритетов российского правительства в этом году.



«В этом году мы настроены на активную господдержку малого предпринимательства в стране — это приоритет на уровне государства. Совместно с региональными властями будет реализовываться «дорожная карта» по поддержке субъектов МСБ. Сейчас малый бизнес нашей страны занимает одну четверть, мы хотим увеличить его долю до 50%», — сказал Шувалов.



А глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин там же, на вручении премий отметил целый ряд шагов, сделанных для развития малого бизнеса.

«Благодаря поддержке президента появились масштабные госпрограммы по поддержке малого бизнеса — это и льготные тендеры, и кредиты по сниженной ставке, и образовательные программы, помогающие открыть свое дело с нуля. Сегодня малый и микробизнес способен на большее, есть активный интерес к экспорту своей продукции со стороны собственников небольших компаний. Еще несколько лет назад в это было сложно поверить», — отметил Александр Калинин.