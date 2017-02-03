Приём Виктора Гринкевича в Карачеве: новая школьная мебель и книга о карачевских боксёрах

Депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич провёл очередной личный приём граждан в Карачеве, в ходе которого положительно решил вопросы о приобретении мебели в Первомайскую и Вельяминовскую школы, а также выслушал просьбу помочь в издании книги о карачевских боксёрах.

2 февраля депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич провел очередной личный приём граждан в Карачевском районе.

Уже стало традицией, что Виктор Гринкевич оказывает помощь школам в приобретении регулируемой мебели для учеников. В этот раз на приём пришли члены родительского комитета будущих первоклассников Первомайской школы с просьбой оказать помощь в приобретении 14 комплектов мебели. И хотя в прошлом году Виктор Григорьевич уже приобретал мебель для двух классов Первомайской школы, он обещал решить этот вопрос. На прием от Первомайской школы так же пришли ученики вместе с заместителем директора школы Натальей Кожухарь. В конце года школа будет отмечать свой юбилей, и ученики выступили с инициативой изготовить стенд, на котором будут отражены страницы жизни школы — с её медалистами, победителями олимпиад. Дети провели акции по сбору средств на изготовление стенда — сбор макулатуры, металлолома, но заработанных денежных средств на стенд не хватает. Депутат пообещал выделить 8000 рублей. Он также пообещал оказать помощь Вельяминовской школе в приобретении 10 комплектов мебели на обращение директора школы Алексея Савина.

Тренер-преподаватель по боксу Карачевской ДЮСШ Леонид Сидоренко от имени боксеров Карачевского района попросил депутата, который сам является председателем федерации бокса Брянской области, оказать помощь в изготовлении книги о боксерах Карачевского района. Боксёры неоднократно отстаивали честь, как района, так и области.

Настоятельница Николо-Одрина женского монастыря игумения Серафима поблагодарила Виктора Гринкевича за помощь в приобретении кирпича и металла для возведения храма, благодаря чему строительство храма идет успешно, и попросила вновь оказать помощь в приобретении кирпича и получила положительный ответ на просьбу — средства на приобретение кирпича будут выделены.

Всем гражданам пришедшим на прием были даны необходимые разъяснения и вопросы взяты на контроль депутатом.

После приёма граждан Виктор Гринкевич посетил Первомайскую и Берёзовскую библиотеки и подарил им книги для пополнения книжного фонда.+