Брянская «ОПОРА РОССИИ» готовится ко Дню книгодарения

14 февраля, кроме Дня влюблённых, отмечается и другой, не менее прекрасный, праздник – Международный день книгодарения. К нему Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» подготовило комплекты книг для передачи в 20 детско-юношеских библиотек.

Акция носит название «Юношеская библиотека в подарок». В каждом из комплектов содержится по 40 разных изданий, которые будут торжественно вручены в ближайшее время.

Первые два комплекта председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат облдумы Виктор Гринкевич уже вручил 2 февраля. Они пополнили книжный фонд Первомайской и Берёзовской библиотек в Карачевском районе Брянской области.