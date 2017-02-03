Брянская «ОПОРА РОССИИ» готовится ко Дню книгодарения
14 февраля, кроме Дня влюблённых, отмечается и другой, не менее прекрасный, праздник – Международный день книгодарения. К нему Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» подготовило комплекты книг для передачи в 20 детско-юношеских библиотек.
Акция носит название «Юношеская библиотека в подарок». В каждом из комплектов содержится по 40 разных изданий, которые будут торжественно вручены в ближайшее время.
Первые два комплекта председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат облдумы Виктор Гринкевич уже вручил 2 февраля. Они пополнили книжный фонд Первомайской и Берёзовской библиотек в Карачевском районе Брянской области.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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Организация дарит комплекты книг двадцати детским библиотекам. 14 февраля, кроме Дня влюблённых, отмечается и другой, не менее прекрасный, праздник – Международный день книгодарения.
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