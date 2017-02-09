Брянские транспортники рассказали Виктору Гринкевичу о проблемах отрасли

Руководитель брянского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич собрал на встрече с представителями транспортных предприятий жалобы и предложения для передачи министру транспорта РФ.



Чтобы подготовиться к участию в заседании федерального президиума «ОПОРЫ РОССИИ», где будет присутствовать министр транспорта РФ Максим Соколов, Виктору Гринкевичу было необходимо узнать из первых уст, какие проблемы в этой отрасли являются самыми сложными. Для диалога в конце минувшей недели было приглашено руководство компаний, а также главы соответствующих структур брянской городской и областной администрации.

Разговор Виктор Гринкевич начал с заявления о том, что резких перемен и мгновенного решения всех задач жать не следует.





«Я реальный человек, работающий не первый десяток лет. Говорить и обещать этого не буду. Однако необходимо обозначить системные проблемы в транспортной отрасли, которые я озвучу на предстоящем президиуме министру», — подчеркнул Виктор Гринкевич.



Обсуждение получилось бурным. Преимущественно жалобы сводились к несовершенству 220-го федерального закона. К примеру, частным предприятиям, обслуживающие городские маршруты, он не гарантирует стабильности: инвестируемые в бизнес собственные средства (в частности, потраченные на покупку автомобиля) могут не окупиться, поскольку через 180 дней после заключения контракта власти вправе изменить маршрут на нерентабельный. А потому было предложено: оговоренный срок увеличить, как минимум, до года, а в идеале – до трех-пяти лет.



Также перевозчики сетовали, что в 220-м законе «многое прописано, но не расшифровано» - одно и то же разными регионами трактуется по-разному. Недовольство вызывает и невозможность изменять цену стоимости проезда в коммерческом транспорте чаще одного раза в год. Ещё один из присутствующих предложил увеличить срок контрактов по регулируемым тарифам – так называемой «социалке».





Кроме того, гости просили помочь в запуске новых межрегиональных маршрутов. Они рассказали о сложности. В федеральном реестре есть «мёртвые души» - перевозчики, включённые в реестр, однако по заявленному маршруту не работающие. Из-за них новым компаниям же отказывают в регистрации. Вызывает беспокойство у транспортников и отсутствие должного контроля за незаконными перевозками.