Нужны «люди-генераторы» Какую опору получат предприниматели и государство?

Руководитель брянского отделения «Опоры России» Виктор Гринкевич вошёл в президиум этой общественной организации. Виктор Григорьевич рассказал о том, какие перспективы открывает «Опора» для развития экономики Брянской области.



Взгляд с федерального уровня



- Виктор Григорьевич, вы один из всего лишь трёх представителей регионов, вошедших в центральный орган управления «Опоры России». Хотелось бы спросить вас теперь, как федерального политика…

- В данном случае не политика, а человека, связанного с экономикой. Сама «Опора России» - организация предпринимателей, она занимается вопросами экономики. И, если уж говорить о политике, то её существование и работа направлены на реализацию государственных задач, государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

- И всё-таки переход на новый, федеральный уровень открыл новые перспективы, новое видение?

- Скорее, новые перспективы открыл прошедший съезд «Опоры России». С одной стороны, съезд был рабочим, очень деловым, вопросы на нём решались сугубо практические. С другой стороны, именно этот подход позволил оценить изменившееся влияние нашей организации, её авторитет. И, самое главное, важность задач, которые перед «Опорой» поставлены руководством страны.

- То есть отношение Кремля к предпринимателям изменилось?

- Изменилась ситуация. Помните, в 90-е все рвались в предприниматели, все хотели завести собственное дело? Народ просто валил в бизнес. Сегодня же становится всё меньше людей, готовых нести предпринимательские риски, идти против течения. Даже дети успешных предпринимателей зачастую не хотят продолжать дело отцов. И в бизнес сейчас, будем откровенны, идут либо авантюристы, либо люди, увлечённые своим делом.

Таких я называю «люди-генераторы». Своей активностью они генерируют экономическую «энергию», они создают экономику страны. Без них не будет ни успехов, ни богатства России, ни самой цивилизации - ничего.

Но эти люди испытывают некое противодействие, им сложно развиваться, им сложно создавать. Государство этим озаботилось и пытается создать атмосферу, в которой легко дышится. Это просто необходимо, чтобы экономика перестала стагнировать и наконец начала расти.



Практическая стратегия



- У «Опоры России» есть планы по улучшению этой атмосферы или, как говорят, бизнес-климата?

- Не только планы, но конкретные инструменты, программа и, что важно, полномочия и ресурсы. Причём подход не точечный, а стратегический.

Я приведу только один пример. С привлечением «Опоры» государством создаётся «Бизнес-навигатор». Это глобальный всероссийский проект, позволяющий предпринимателю и инвестору ориентироваться в рынке. Это «настольная книга» каждого бизнесмена, только она интерактивная, электронная.

В «Бизнес-навигаторе» будет собрана вся необходимая информация по каждому региону. И предприниматель, задумавшийся об открытии своего дела или расширении существующего, может мгновенно получить всю необходимую информацию. Недвижимость нужна? Вот она. Деньги нужны? Вот они. Присоединение, земля - вот они. Меры поддержки, кредиты, гарантии, приватизируемое госимущество - всё на одной площадке. Только приходи и работай.

- Но такой суперсправочник не создать без оперативной информации с мест.

- Разумеется! И мы уже работаем над тем, чтобы и брянским коллегам-предпринимателям предоставить полную картину регионального рынка.

- Вероятно, «Бизнес-навигатор» в разных регионах продвигается по-разному?

- И в этом есть ещё один плюс. Фактически платформа становится не только информационной, но и аналитической. Наглядное сравнение условий ведения бизнеса позволяет руководству страны оценить эффективность работы органов власти по поддержке бизнеса и, значит, по развитию экономики.



- Вы сказали, что это лишь один пример. Можно хотя бы в общих чертах обрисовать другие решения и инструменты?

- В каждом регионе - и в Брянской области тоже - «Опора» создаст обязательные структуры: бюро по защите предпринимателей, промышленный комитет, комитет по молодёжному предпринимательству, по женскому предпринимательству и социальный комитет. Все эти структуры должны не просто существовать, но и работать.

И нас в Москве сориентировали следующим образом: не можете решить вопрос на уровне области - обращайтесь в федеральную структуру, а мы уж тут разберёмся и с проблемой, и с тем, почему она оказывается нерешаемой в вашем регионе.

Это касается даже каждого частного случая. Но если в регионе обнаружится системная проблема, вопрос будет вынесен на уровень председателя правительства и президента. Возможно, для некоторых чиновников этот подход покажется слишком жёстким, но он разумен: существует государственная политика развития малого и среднего предпринимательства, и эту политику должны исполнять все кому положено.



Помочь бизнесу и стране



- На самом деле глобальность поставленных задач несколько озадачивает. Реально ли их реализовать?

- Я привык работать, исходя из того, что нет нерешаемых вопросов. Просто нужно трудиться. У нас уже ряд комитетов сформирован. Мы принимаем новых членов. Мы работаем с текущими проблемами предпринимателей, и, увы, уже формируется пул вопросов, которые придётся выносить на федеральный уровень.

- Но насколько вся эта стратегия направлена на помощь конкретному региону?

- Проведу аналогию с железной дорогой или федеральной трассой, которую строит государство. Они не для каждого конкретного региона, они создаются для всей страны. Так и проекты «Опоры России» реализуются для того, чтобы на всей территории страны экономически активные люди могли самореализоваться. А уж сможет ли отдельный регион оценить и использовать предоставленные возможности - вопрос открытый.

- Давайте от стратегии перейдём к тактике, к конкретным проблемам простых брянских предпринимателей. Не у всех, увы, получается вести бизнес - одни не могут получить разрешения чиновников, другие не могут добиться кредитов, третьи страдают от административного давления…

- Беда в том, что люди бьются поодиночке и чувствуют своё бессилие. Но для того и существует «Опора России», чтобы подставить плечо, оказать поддержку. Пусть все, у кого имеются проблемы, приходят к нам. Будем разбираться, стараться при необходимости защищать и снимать проблемы. Если окажется, что на региональном уровне не хватает ресурсов и возможностей, повезём в Москву. Выйдем на высочайший уровень. Соответствующие полномочия и возможности у федеральной «Опоры» имеются.

- Есть уже подобный опыт?

- Да, разумеется. Наша организация уже стала каналом коммуникации, который позволяет донести нерешённые проблемы до руководства страны. Например, недавно на форуме «Бизнес-успех» брянская делегация подняла ряд вопросов, касающихся всех. Все выступления брянских предпринимателей заканчивались бурными аплодисментами зала. И представители федеральных структур не просто взяли на карандаш сказанное, но и прокомментировали.

Я могу только сожалеть, что на форуме не присутствовали брянские чиновники. А вот представители власти из других регионов при-ехали, были и два губернатора. И это был хороший пример для всех, поскольку понятно, что если первое лицо региона заинтересовано в развитии бизнеса, то движение вперёд будет.

- «Опора» - организация общественная, но вы всё время возвращаетесь к теме взаимодействия с органами власти.

- Здесь нет ни малейшего противоречия. Повторю, что экономика страны зависит от развития предпринимательства, поэтому государственная политика направлена на всемерную поддержку бизнеса. В успехах предпринимателей заинтересована и «Опора», и власть, и каждый гражданин страны, который хочет завтра жить лучше, чем сегодня.