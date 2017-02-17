Брянская «ОПОРА РОССИИ» открыла новое местное отделение — в Дятьково

Третье по счёту местное отделение открыла Брянская «ОПОРА РОССИИ». Вслед за Новозыбковом и Клинцами объединение малых и средних предпринимателей официально организовано в Дятьково — историческом городе и культурном центре региона.

В минувшую пятницу, 17 февраля, в дятьковском районном ДК произошло торжественное событие — в городе хрустальщиков официально образовано местное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Дятьково — исторический город и культурный центр региона, но также промышленный и предпринимательский центр. В Дятьковском районе осуществляют свою деятельность более 200 предприятий малого бизнеса. Каждое пятое — связано с производством, более 40% занимает сфера торговли и общественного питания, 10% компаний заняты в строительстве, более 20% — в сфере услуг, и около 5% специализируются на лесозаготовке и лесопереработке. В малом бизнесе района занято более 6 тыс. человек (это почти 42% от общей численности работников).+

Председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат облдумы Виктор Гринкевич на собрании предпринимателей сначала вручил первые членские билеты «ОПОРЫ РОССИИ», а затем представил руководителя нового местного отделения — предпринимателя и депутата районного совета от партии «Родина» Алексея Городинского. Соглашение об открытии отделения Виктор Гринкевич и Алексей Городинский подписали в торжественной обстановке на сцене РДК.

Глава администрации Дятьковского района Павел Валяев, который прибыл на презентацию местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прямо с сессии райсовета, заявил, что поддержка «ОПОРЫ» поможет раскрыть потенциал района, сможет оказать содействие в создании дополнительных рабочих мест для местного населения и увеличении налогооблагаемой базы.

«ОПОРА РОССИИ» существует уже 15 лет. Она была создана самими предпринимателями в столице и регионах и сегодня объединяет порядка 450 000 человек и около 110 отраслевых союзов и гильдий, имеет 85 региональных отделений и 10 зарубежных представительств.

«Нам, предпринимателям, полезнее держаться вместе и помогать друг другу, создавать кооперативные связи в производстве, в реализации своей продукции и услуг и обмене информации. Имея большое количество филиалов по всей стране, «ОПОРА РОССИИ» может поспособствовать предпринимателю в выходе на новые рынки. Объединение с федеральной платформой может помочь защитить бизнес от избыточного административного давления и противоправных действий», — уверен Виктор Григорьевич Гринкевич.

В Брянской области сейчас действует более 42 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Число занятых в них составило почти 110 тыс. человек — более 35% от численности работников всех предприятий и организаций региона. Оборот брянских организаций малого и среднего бизнеса за год оценивается в 260 млрд. рублей