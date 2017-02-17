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Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»

Опубликовано Сегодня, 18:02

Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой. Сделано в России» — выставка-ярмарка организованная комитетом по развитию женского предпринимательства Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» состоялось в Дятьково 17 февраля. Символично, что этот день в мире отмечается, как День спонтанного проявления доброты.

В фойе Межпоселенческого культурно-досугового центра была развёрнута выставка ярмарка, на которой продемонстрировали свои товары и услуги мамы-предприниматели из Дятьково и Брянска: основатель проекта ООО «Мастерская «Ковчег» Ольга Пискунова, инициатор проекта «Сильные мамочки» Юлия Солодухина, владелица текстильного ателье «Горница» Елена Афонина, руководитель клуба при МКДЦ «Золотые ручки» Лариса Давыдова и член клуба Любовь Васюкова, а также рукодельница-любитель, библиотекарь Валентина Монастырская.+

Проект «Сделано мамой. Сделано в России» нацелен на продвижение и поддержку женских предпринимательский проектов через региональные мотивационные форумы и выставки-ярмарки креативных женских предпринимательских проектов «Сделано мамой. Сделано в России», а также интернет-универмаг

На фото : слева на право- Ирина Левина – председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» , Ольга Пискунова, Елена Афонина и Светлана Макарова.

 

Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»
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