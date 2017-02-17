Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»
Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой. Сделано в России» — выставка-ярмарка организованная комитетом по развитию женского предпринимательства Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» состоялось в Дятьково 17 февраля. Символично, что этот день в мире отмечается, как День спонтанного проявления доброты.
В фойе Межпоселенческого культурно-досугового центра была развёрнута выставка ярмарка, на которой продемонстрировали свои товары и услуги мамы-предприниматели из Дятьково и Брянска: основатель проекта ООО «Мастерская «Ковчег» Ольга Пискунова, инициатор проекта «Сильные мамочки» Юлия Солодухина, владелица текстильного ателье «Горница» Елена Афонина, руководитель клуба при МКДЦ «Золотые ручки» Лариса Давыдова и член клуба Любовь Васюкова, а также рукодельница-любитель, библиотекарь Валентина Монастырская.+
Проект «Сделано мамой. Сделано в России» нацелен на продвижение и поддержку женских предпринимательский проектов через региональные мотивационные форумы и выставки-ярмарки креативных женских предпринимательских проектов «Сделано мамой. Сделано в России», а также интернет-универмаг
На фото : слева на право- Ирина Левина – председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» , Ольга Пискунова, Елена Афонина и Светлана Макарова.
Новости регионов
21 Февраля, 2017
|+2
|$59
|€62
Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой. Сделано в России» — выставка-ярмарка организованная комитетом по развитию женского предпринимательства Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» состоялось в Дятьково 17 февраля.
«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
Руководители подразделений исполнительного аппарата, главные инженеры районов электрических сетей и работники службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли обучение по программе «Управление технологическими процессами электроэнергетических сетей и систем», которое было организовано управлением по работе с персоналом филиала в целях повышения квалификации руководителей и специалистов. В начале февраля недельный образовательный курс для энергетиков провели специалисты Приокского управления Ростехнадзора. В общей сложности в учебе приняли участие около 30 сотрудников филиала.
В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.