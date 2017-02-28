Второй этап «Карачевского заноса»: почти сотня лучших гонщиков со всего ЦФО

Почти сто человек приняли участие во втором этапе ралли-спринта «Карачевский занос», который состоялся в День защитника Отечества 23 февраля.

Внезапное изменение погоды доставило массу неудобств организаторам и участникам, но, несмотря на это, состоялись все запланированные заезды.+Второй этап ралли-спринта «Карачевский занос» второй год подряд попадает на сильнейшую оттепель. В прошлом году из-за резкого потепления ровная трасса буквально растаяла перед гонкой, а в этот раз по той же причине старты пришлось перенести на старое кольцо. Дело в том, что специально построенную специалистами ресурса 32CARS.RU и клуба Toys32 для второго этапа трассу из-за огромного слоя мокрого снега не смог проехать даже грейдер. Поэтому заезды пришлось спешно переносить на уже укатанный круг первого этапа. Но и здесь коварный лёд стал большим сюрпризом для почти сотни лучших гонщиков из Брянска, Орла, Калуги, Липецка, Мценска, Тулы и Ливен.

Несмотря ни на что, состоялись все запланированные заезды. По информации 32CARS.RU, победителями стали: в классе полноприводных авто — Андрей Покровский на Subaru Impreza (Брянск), в классе переднего привода — Денис Логинов на ВАЗ 2112 (Калуга), среди заднеприводных авто — Сергей Филатов на «совершенно беспредельном «Запорожце» (Тула), в классе внедорожников — Михаил Тучков из Брянска на «Ниве» (ВАЗ 2121), у квадроциклистов — Владимир Петюшко (Брянск) и в женском заезде — Инна Рябкова на Jeep Wrangler (Брянск).

На март запланировано проведение третьего этапа.

Постоянным партнёром ралли-спринта «Карачевский занос» является Брянское регионального отделение Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и лично его председатель — депутат Брянской облдумы Виктор Гринкевич.