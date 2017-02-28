Первенство Брянской области по боксу среди юношей и юниоров прошло в Дятьково

В Дятьково завершилось первенство Брянской области по боксу среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, а также юниоров 17-18 лет. Региональная Федерация бокса проводила его при поддержке региональной же «ОПОРЫ РОССИИ», хозяева ринга практически не имели конкуренции по младшим юношам.

В минувший длинный уик-энд, 24-25 февраля, в спортзале Дятьковского филиала Брянского техникума радиоэлектроники прошло первенство Брянской области по боксу среди юниоров (17-18 лет) и юношей (младшие — 11-12 лет, «средние» — 13-14 лет). На соревнования приехали 90 спортсменов, представляющих спортшколы Брянска, Карачева, Дятьково, Унечи, Фокино и посёлка Локоть.+

Соревнования Федерация бокса Брянской области традиционно проводила при поддержке регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» — председатель отделения, депутат облдумы Виктор Гринкевич является одновременно и президентом федерации.

«ОПОРУ РОССИИ» на церемонии награждения победителей соревнований представляла президент Союза женского бокса Брянской области Яна Гринкевич. Она пожелала ребятам дальнейших побед, а также как можно меньше травм своим коллегам по спорту.+

«Желаю вам и дальше честного соперничества и заслуженных побед, а главное, чтобы бокс в вашей жизни стал вам поддержкой и придал уверенности», — сказала Яна Гринкевич.

Победителями стали:

Младшие юноши (2005-2006 г.р.)

До 30 кг — Даниил Фомкин (Дятьково)

До 32 кг — Вячеслав Игнатов (Дятьково)

До 34 кг — Дмитрий Изотов (Дятьково)

До 38 кг — Андрей Терехов (Дятьково)

До 40 кг — Евгений Жилин (Карачев)

До 42 кг — Владимир Косюков (Дятьково)

До 58 кг — Евгений Тимошин (Карачев)

«Средние» юноши (2003-2004 г.р.)

До 35 кг — Даниил Немыкин (Локоть)

До 38,5 кг — Оганес Егиазарян (Карачев)

До 43 кг — Виталий Борисов (Дятьково)

До 44,5 кг — Никита Косенок (Брянск)

До 45,5 кг — Дмитрий Рудьев (Брянск)

До 46 кг — Никита Доманов (Карачев)

До 48 кг — Виктор Лытенков (Брянск)

До 54 кг — Вадим Никоноров (Дятьково)

До 56 кг — Владислав Лапочкин (Брянск)

Юниоры (1999-2000 г.р.)

До 49 кг — Андрей Чепиков (Брянск)

До 56 кг — Денис Поваров (Карачев)

До 60 кг — Денис Поляков (Карачев)

До 64 кг — Константин Логвинов (Брянск)

До 69 кг — Александр Сивенков (Дятьково)

До 75 кг — Владислав Якушевич (Брянск)

До 81 кг — Александр Гойко (Брянск)

До 91 кг — Алексей Кузьменков (Брянск)

Свыше 91 кг — Игорь Чуйко (Брянск)

Специальными призами награждены:

«Лучший среди юношей» — Владимир Косюков (Дятьково)

«Лучший среди юниоров» — Александр Сивенков (Дятьково)

«За волю к победе» — Александр Кривоножкин (Локоть).