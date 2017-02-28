Первенство Брянской области по боксу среди юношей и юниоров прошло в Дятьково
В Дятьково завершилось первенство Брянской области по боксу среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, а также юниоров 17-18 лет. Региональная Федерация бокса проводила его при поддержке региональной же «ОПОРЫ РОССИИ», хозяева ринга практически не имели конкуренции по младшим юношам.
В минувший длинный уик-энд, 24-25 февраля, в спортзале Дятьковского филиала Брянского техникума радиоэлектроники прошло первенство Брянской области по боксу среди юниоров (17-18 лет) и юношей (младшие — 11-12 лет, «средние» — 13-14 лет). На соревнования приехали 90 спортсменов, представляющих спортшколы Брянска, Карачева, Дятьково, Унечи, Фокино и посёлка Локоть.+
Соревнования Федерация бокса Брянской области традиционно проводила при поддержке регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» — председатель отделения, депутат облдумы Виктор Гринкевич является одновременно и президентом федерации.
«ОПОРУ РОССИИ» на церемонии награждения победителей соревнований представляла президент Союза женского бокса Брянской области Яна Гринкевич. Она пожелала ребятам дальнейших побед, а также как можно меньше травм своим коллегам по спорту.+
«Желаю вам и дальше честного соперничества и заслуженных побед, а главное, чтобы бокс в вашей жизни стал вам поддержкой и придал уверенности», — сказала Яна Гринкевич.
Победителями стали:
Младшие юноши (2005-2006 г.р.)
До 30 кг — Даниил Фомкин (Дятьково)
До 32 кг — Вячеслав Игнатов (Дятьково)
До 34 кг — Дмитрий Изотов (Дятьково)
До 38 кг — Андрей Терехов (Дятьково)
До 40 кг — Евгений Жилин (Карачев)
До 42 кг — Владимир Косюков (Дятьково)
До 58 кг — Евгений Тимошин (Карачев)
«Средние» юноши (2003-2004 г.р.)
До 35 кг — Даниил Немыкин (Локоть)
До 38,5 кг — Оганес Егиазарян (Карачев)
До 43 кг — Виталий Борисов (Дятьково)
До 44,5 кг — Никита Косенок (Брянск)
До 45,5 кг — Дмитрий Рудьев (Брянск)
До 46 кг — Никита Доманов (Карачев)
До 48 кг — Виктор Лытенков (Брянск)
До 54 кг — Вадим Никоноров (Дятьково)
До 56 кг — Владислав Лапочкин (Брянск)
Юниоры (1999-2000 г.р.)
До 49 кг — Андрей Чепиков (Брянск)
До 56 кг — Денис Поваров (Карачев)
До 60 кг — Денис Поляков (Карачев)
До 64 кг — Константин Логвинов (Брянск)
До 69 кг — Александр Сивенков (Дятьково)
До 75 кг — Владислав Якушевич (Брянск)
До 81 кг — Александр Гойко (Брянск)
До 91 кг — Алексей Кузьменков (Брянск)
Свыше 91 кг — Игорь Чуйко (Брянск)
Специальными призами награждены:
«Лучший среди юношей» — Владимир Косюков (Дятьково)
«Лучший среди юниоров» — Александр Сивенков (Дятьково)
«За волю к победе» — Александр Кривоножкин (Локоть).
Новости регионов
02 Марта, 2017
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В Дятьково завершилось первенство Брянской области по боксу среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, а также юниоров 17-18 лет. Региональная Федерация бокса проводила его при поддержке региональной же «ОПОРЫ РОССИИ», хозяева ринга практически не имели конкуренции по младшим юношам.
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