«Женщина в бизнесе, или как стать успешнее мужчин»
3 марта 2017 г. в 10:00
Место проведения: г. Брянск, бизнес – центр, ул. Калинина, дом 98а, 3 этаж, аудитория 330
Программа мастер-класса:
СМЫСЛ – в понимании логики мышления мужчины и женщины в бизнесе;
ЦЕЛЬ - в решении конкретных управленческих задач бизнеса;
ЗАДАЧИ – внести конкретные изменения в сознании и эмоциональной сфере участников, чтобы их организационное поведение и профессиональная деятельность изменилась.
ДЛЯ КОГО:
• Собственники и предприниматели;
• Руководители всех уровней (от линейных до топ-менеджеров);
• HR-директора;
• Кандидаты на руководящую должность.
СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА:
- Зачем оценивать этапы жизненного цикла своего бизнеса.
- На каком этапе жизненного цикла находится Ваш бизнес сегодня.
- Правильно определяем потребности. Логика владельца, в чем различия между мужской и женской.
- Анализ логики мужчины и женщины, полезно/вредно для бизнеса.
- Практика и анализ потребностей, бизнес-кейсы.
- Делаем выводы.
Вы удивитесь, когда осознаете, как просто понимать мужскую и женскую логику в бизнесе.
Регистрация по телефону 8-953-275-77-88
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02 Марта, 2017
|+4
|$59
|€62
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