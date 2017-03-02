«Женщина в бизнесе, или как стать успешнее мужчин»

3 марта 2017 г. в 10:00

Место проведения: г. Брянск, бизнес – центр, ул. Калинина, дом 98а, 3 этаж, аудитория 330

Программа мастер-класса:

СМЫСЛ – в понимании логики мышления мужчины и женщины в бизнесе;

ЦЕЛЬ - в решении конкретных управленческих задач бизнеса;

ЗАДАЧИ – внести конкретные изменения в сознании и эмоциональной сфере участников, чтобы их организационное поведение и профессиональная деятельность изменилась.

ДЛЯ КОГО:

• Собственники и предприниматели;

• Руководители всех уровней (от линейных до топ-менеджеров);

• HR-директора;

• Кандидаты на руководящую должность.

СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА:

Зачем оценивать этапы жизненного цикла своего бизнеса.

На каком этапе жизненного цикла находится Ваш бизнес сегодня.

Правильно определяем потребности. Логика владельца, в чем различия между мужской и женской.

Анализ логики мужчины и женщины, полезно/вредно для бизнеса.

Практика и анализ потребностей, бизнес-кейсы.

Делаем выводы.

Вы удивитесь, когда осознаете, как просто понимать мужскую и женскую логику в бизнесе.

Регистрация по телефону 8-953-275-77-88