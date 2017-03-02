Женский комитет Брянской «ОПОРЫ РОССИИ»: «Мы готовы устраивать мастер-классы для заинтересованных в социальном бизнесе предпринимателей»

Комитет по развитию женского предпринимательства Брянского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» готов организовывать экскурсии, стажировки, мастер-классы для заинтересованных в развитии социального бизнеса предпринимателей, заявила председатель комитета Ирина Левина на круглом столе «Молодежное предпринимательство – перспективы развития для молодых» в БТПП.

28 февраля в Брянской торгово-промышленной палате по инициативе областного бизнес-инкубатора состоялся круглый стол «Молодежное предпринимательство – перспективы развития для молодых», в котором приняли участие представительницы Комитета по женскому предпринимательству Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

Сегодня молодежное предпринимательство – это наиболее динамичная, креативная, перспективная, мобильная часть отечественного бизнеса. В тоже время молодые предприниматели в силу своего возраста и жизненного опыта, необходимости реализации «стартапов» с нуля, наиболее подвержены предпринимательским рискам и как никто иной нуждаются в реальных видах государственной и другой поддержки своей деловой инициативы.

На заседании круглого стола состоялось экспертное обсуждение актуальных вопросов: эффективные формы обучения потенциальных предпринимателей, роль молодых бизнесменов в популяризации предпринимательского дела, механизмы, стимулирующие предпринимательскую активность молодёжи.

Председатель комитета Ирина Левина рассказала о программах «ОПОРЫ РОССИИ», реализуемых уже сегодня и направленных на развитие женского предпринимательства: обучающая программа «Мама — предприниматель», выставки-форумы «Сделано мамой. Сделано в России» и подобных.

Основной акцент Ирина Левина сделала на социальную направленность женского бизнеса: «Сегодня 90% женщин предпринимателей ведут социальные проекты. Люди, занимающиеся социальным предпринимательством — это люди особой душевной организации, которые в первую очередь заботятся об улучшении жизни, а не сосредоточены только на получении прибыли. Чтобы понять, как строится подобный бизнес в него нужно погрузиться, и мы готовы организовывать экскурсии, стажировки, мастер-классы для заинтересованных предпринимателей».

Директор ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» Елена Скляр поддержала свою коллегу из «ОПОРЫ РОССИИ»: «Результатом бизнеса для нового поколения является не получение прибыли, а социальное значение бизнеса».