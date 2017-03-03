«Женсовет» брянской «ОПОРЫ РОССИИ» проведёт форум-выставку в Климово

Рабочая встреча представительниц Комитета по развитию женского предпринимательства при Брянском региональном отделении Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирины Левиной и Светланы Макаровой с главой администрации района Сергеем Кубаревым состоялась в Климов.



Представители комитета выступили с инициативой провести ряд мероприятий в Климово, направленных на развитие женского предпринимательства. Ирина Левина - председатель комитета — озвучила направления и возможности развития женского предпринимательства, в том числе успешно реализуемые программы комитета. Было решено провести форум-выставку в рамках федеральной программы «Сделано мамой. Сделано в России».



Главные задачи «женсовета» брянской «ОПОРЫ»— изучить потребности женщин-предпринимателей, своевременно предоставить необходимую информацию, повысить активность и экономическую составляющую женских бизнесов.



Встреча в районной администрации прошла в тёплой дружеской атмосфере, намечены первые шаги по реализации программ по развитию женского предпринимательства.