Брянская «ОПОРА РОССИИ» подарила женщинам мастер-класс к 8 Марта
Мастер-класс «Женщина в бизнесе, или Как стать успешнее мужчин» стал подарком к 8 Марта женщинам-предпринимательницам от профильного комитета Брянского регионального отделения организации «ОПОРА РОССИИ».
Прошел четырехчасовой мастер-класс известного бизнес-тренера Александра Перкова 3 марта в бизнес-центре на Калинина, 98а. Организатором мероприятия выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Несмотря на столь «феминистское» название мастер-класса, открывал его мужчина — председатель Брянской «ОПОРЫ РОССИИ», депутат облдумы Виктор Гринкевич. Он поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и назвал мастер-класс лучшим подарком.
«Когда наступают экономические проблемы, учиться надо больше! Подобного рода обучающие мероприятия призваны помочь вам делать свое дело квалифицированно, достигать только положительных результатов. Мы планируем проводить их систематически», — сказал Виктор Гринкевич.
Перед началом занятия Александр Перков заявил, что его задача, как бизнес-тренера, «внести конкретные изменения в сознании и эмоциональной сфере участников, чтобы их организационное поведение и профессиональная деятельность изменилась».
Участницы мастер-класса уже после занятия отметили новизну и практическую применимость знаний. Александр Перков представил авторские подходы к управлению жизненным циклом организации, рассказал, как быть максимально эффективным на каждом этапе развития — как индивидуального предпринимателя, так и организации.
«Присутствующие получили ответы на важные вопросы: какие подходы наиболее эффективны для развития бизнеса, какие особенности ведения бизнеса женщинами необходимо знать, какие потребности в бизнесе стремиться реализовать предприниматель и многое другое», — резюмировала мероприятие председатель Комитета по развитию женского предпринимательства брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Левина.
Новости регионов
07 Марта, 2017
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