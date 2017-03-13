"ОПОРА РОССИИ" подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики.

На Шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана «ОПОРА РОССИИ» подписала Меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB).

Документом, в частности, предполагается организация взаимных бизнес-миссий и переговоров, выставочно-ярмарочных и иных мероприятий, направленных на поиски возможностей и потенциала для расширения делового сотрудничества предпринимательского сообщества обеих сторон, оказывать содействие при выходе на рынки третьих стран. Планируется также продолжить практику обмена опытом России и Турции в области институциональной поддержки малого и среднего бизнеса. Особый акцент – проекты в области высоких технологий, научно-практические исследования на базе технопарков и центров развития технологий обеих стран.

«Турция всегда была одним из ведущих торгово-экономических партнеров нашей страны. И готовящийся к подписанию Меморандум – это еще одно свидетельство взаимных намерений и интереса в дальнейшем восстановлении и развитии взаимовыгодных российско-турецких экономических отношений, потенциал которых неисчерпаем. Это и двусторонняя торговля, и совместная реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов», - прокомментировал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

По мнению Александра Калинина, этому также будет способствовать ожидаемая отмена виз для турецких бизнесменов и рабочих, возобновление чартерного авиасообщения и прорабатываемая возможность взаимной торговли в национальной валюте и создания зоны свободной торговли между странами.