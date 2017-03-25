Прием граждан в Карачеве: помощь школам, детсадам и спорту

Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич 23 марта провел очередной личный приём граждан в Карачевском районе.





Уже не раз Виктор Гринкевич оказывал помощь школам и дошкольным учреждениям района. Традиция не была нарушена и во время этого приёма. С просьбой оказать помощь в приобретении 18 столов обратилась заведующая детским садом «Ласточка» Лариса Халилеева. С вопросом по оказанию помощи в ремонте класса для будущих первоклассников и приобретению в класс телевизора обратилась директор Трыковской школы Ангелина Суворова. Вопросом срочного ремонта аварийного потолочного перекрытия озабочена заведующая Дроновской сельской библиотеки Елена Храмченкова. Депутат помочь всем этим учреждениям.





Средства на приобретение иконы для строящейся в селе часовни получат жители деревни Песочня. Взято на контроль обращение жителей дома №4 по улице Октябрьской в селе Вельяминово, которые попросили Виктора Гринкевича помочь в пересмотре сроков капитального ремонта дома в связи с его аварийным состоянием.



Особое внимание уделили во время приема вопросам развития спорта в Карачеве. На прием пришел Владимир Макаров, тренер карачевской футбольной команды «Спутник», партнёром которой выступает Виктор Гринкевич. Перед началом нового сезона спортивный наставник обратился с просьбой в приобретении спортивного инвентаря для команды, отметив, что комплектация команды практически завершена, и контрольные игры она начала с побед. А тренер-преподаватель по боксу Карачевской ДЮСШ Леонид Сидоренко познакомил депутата с ходом работы по изданию книги о боксерах Карачевского района. Виктор Гринкевич передал для использования в книге цифровой фотоархив федерации бокса Брянской области и пообещал оказать помощь в издании книги.