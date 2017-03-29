Брянская «ОПОРА РОССИИ» дарит книги сельским библиотекам

Депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, вручил пять комплектов книг сельским библиотекам Карачевского района.



Встреча с представителями библиотек прошла в карачевской районной библиотеке имени Барановских. Народный избранник поздравил библиотекарей с приближающимся праздником и пожелал им успехов в их непростом деле. Виктор Гринкевич выразил готовность помочь в организации обучения экономическим дисциплинам молодежи, желающей попробовать себя в предпринимательской деятельности.

Виктор Гринкевич также вручил пять комплектов книг Дроновской, Песочинской, Юрасовской, Бугровской и Лужецкой сельским библиотекам в рамках акции «Книги в подарок». Эту акцию брянская «ОПОРА РОССИИ» начала ещё в феврале. В каждом комплекте — по 40 наименований. Всего такие комплекты получат 20 сельских библиотек.



