Брянская «ОПОРА РОССИИ» дарит книги сельским библиотекам
Депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, вручил пять комплектов книг сельским библиотекам Карачевского района.
Встреча с представителями библиотек прошла в карачевской районной библиотеке имени Барановских. Народный избранник поздравил библиотекарей с приближающимся праздником и пожелал им успехов в их непростом деле. Виктор Гринкевич выразил готовность помочь в организации обучения экономическим дисциплинам молодежи, желающей попробовать себя в предпринимательской деятельности.
Виктор Гринкевич также вручил пять комплектов книг Дроновской, Песочинской, Юрасовской, Бугровской и Лужецкой сельским библиотекам в рамках акции «Книги в подарок». Эту акцию брянская «ОПОРА РОССИИ» начала ещё в феврале. В каждом комплекте — по 40 наименований. Всего такие комплекты получат 20 сельских библиотек.
Новости регионов
29 Марта, 2017
|+3
|$57
|€62
Акция «Книги в подарок» продолжается.
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