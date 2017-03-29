Брянская «ОПОРА РОССИИ» выпустила три номера собственной газеты
Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» начало выпускать собственное печатное издание — газету «ОПОРА РОССИИ в Брянске».
На данный момент свет увидели уже три номера. Газета выходит в формате «газета в газете», то есть представляет собой вкладку в областное издание «Брянские факты».
На ее страницах можно найти новости регионального отделения, важнейшие решения федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», разъяснения для малого предпринимательства и информацию об услугах, которые оказывает им региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».
Новости регионов
31 Марта, 2017
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Пока издание выходит в качестве вкладки в «Брянские факты».
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