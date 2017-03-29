Брянская «ОПОРА РОССИИ» выпустила три номера собственной газеты

Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» начало выпускать собственное печатное издание — газету «ОПОРА РОССИИ в Брянске».





На данный момент свет увидели уже три номера. Газета выходит в формате «газета в газете», то есть представляет собой вкладку в областное издание «Брянские факты».





На ее страницах можно найти новости регионального отделения, важнейшие решения федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», разъяснения для малого предпринимательства и информацию об услугах, которые оказывает им региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».