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Брянская «ОПОРА РОССИИ» выпустила три номера собственной газеты

Опубликовано Сегодня, 15:54

Брянская «ОПОРА РОССИИ» выпустила три номера собственной газеты

Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» начало выпускать собственное печатное издание — газету «ОПОРА РОССИИ в Брянске».

На данный момент свет увидели уже три номера. Газета выходит в формате «газета в газете», то есть представляет собой вкладку в областное издание «Брянские факты».

На ее страницах можно найти новости регионального отделения, важнейшие решения федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», разъяснения для малого предпринимательства и информацию об услугах, которые оказывает им региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

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