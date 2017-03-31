Брянские боксёры победили в 5 весовых категориях на мемориале Королёва

XXV Международный мемориал памяти заслуженного мастера спорта СССР Николая Королёва, посвященный 100-летию со дня рождения прославленного боксёра, проходил с 31 марта по 2 апреля в брянском ФСК «Локомотив».





Организаторами соревнования выступили облспортуправление совместно с Федерацией бокса Брянской области при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».





В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Москвы, Московской области (Кашира, Балашиха, Лосино-Петровский, Домодедово), Брянской области (Брянск, Карачев, Дятьково), городов Центра России (Тула, Калуга, Орёл, Ливны, Смоленск, Владимир), Белоруссии и ДНР (Донецк). Гостем Мемориала в этом году стал российский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и 1-й полусредней весовых категориях, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, интернациональный чемпион WBA, чемпион Паназиатской боксёрской ассоциации, в прошлом чемпион Европы по версии WBO Эдуард Трояновский — какое-то время назад брянский, а теперь орловский боксёр. Он сам неоднократно побеждал на Мемориале Королёва и признавался лучшим боксёром турнира.

В 2017 году лучшим признали его земляка – орловца Виктора Штофаста, выступавшего в весовой категории до 75 килограмм. Ещё три спецприза получили:





• «За лучшую технику» — Андрей Худяков (Карачев, до 64 кг);

• «За зрелищный бой» — Дмитрий Маруткин (Брянск, св. 91 кг);

• «За волю к победе» — Владислав Куликов (Донецк, до 75 кг).





Брянские боксёры выиграли пять из 15 весовых категорий Мемориала. В юношеском зачёте (юноши и девушки 2001-2002 г.р.) победителями стали Артём Новожилов (Дятьково, до 52 кг) и Елена Жиляева (Брянск, до 66 кг). Среди мужчин не было равных Валерию Мешкову (Брянск, до 56 кг), Александру Стручкову (Брянск, до 60 кг) и Андрею Худякову.

В остальных весовых категориях победителями стали:

юноши (2001-2002 г.р.)

• Данила Шинкарёв (Калуга), до 46 кг,

• Глеб Сергеев (Смоленск), до 70 кг,

• Александр Алтухов (Ливны), до 80 кг

мужчины (1998 г.р. и старше)

• Эмиль Новрузов (Балашиха), до 69 кг,

• Виктор Штофаст (Орёл), до 75 кг,

• Дмитрий Денисов (Орёл), до 81 кг,

• Илья Лапин (Смоленск), до 91 кг,

• Олег Биржевой (Тула), св. 91 кг.

«Проведение Мемориала Королёва способствует росту популярности этого прекрасного и мужественного вида спорта среди брянской молодёжи», — подчеркнул президент областной федерации бокса и председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.