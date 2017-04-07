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«Опора России» держит под контролем социальные проблемы региона

Опубликовано Сегодня, 15:04

Второе, плановое в текущем году заседание Общественного совета УМВД по Брянской области состоялось на минувшей неделе. Общественники рассмотрели социальную адаптацию «трудных» детей и «дорогибезпроблем.рф». Члены совета, как рассказал председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич, получили удостоверения нового образца.

В региональном УМВД прошло второе, плановое в текущем году заседание Общественного совета. С информацией о работе, проделанной общественниками за три месяца текущего года, выступила председатель совета Людмила Комогорцева.

Она, в частности, отметила, что присутствовала на двух приёмах граждан, которые провёл начальник УМВД Валентин Кузьмин. Было принято 25 человек. К председателю совета поступило порядка 10 обращений. Причем одно из них — коллективная жалоба (890 подписей) от новозыбковских прихожан с просьбой восстановить на работе уволенного священника. 

«Наиболее активно в СМИ звучала общественная организация, возглавляемая членом общественного совета Гринкевичем Виктором Григорьевичем (Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» — Ред.). Большинство членов совета участвовали в мероприятиях своих общественных организации, тем более февраль – март - месяцы сдачи многочисленных отчетов. Поэтому всем выражаю признательность за большую общественную работу», — сказала Людмила Комогорцева.

Член Общественного совета – адвокат Манвел Мирзаханян поделился положительным опытом по социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на примере работы волонтёрской организации под его руководством. Ресоциализацию детей-сирот его волонтёры осуществляют в соответствии с договором, заключенным Общественным советом УМВД и дирекцией Жуковского интерната для детей-сирот.

Кроме того, общественники рассмотрели меры, принимаемые по обращениям жителей региона, поступившим в рамках действия интерактивной народной карты «дорогибезпроблем.рф» за I квартал 2017 года.

Завершилось заседание вручением членам областного Общественного совета удостоверений нового образца.

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    Опора России
    «Опора России» держит под контролем социальные проблемы региона

    «Опора России» держит под контролем социальные проблемы регионаВторое, плановое в текущем году заседание Общественного совета УМВД по Брянской области состоялось на минувшей неделе. Общественники рассмотрели социальную адаптацию «трудных» детей и «дорогибезпроблем.рф». Члены совета, как рассказал председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич, получили удостоверения нового образца.

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