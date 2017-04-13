Депутата облдумы Виктора Гриневича поблагодарили за помощь
День мецената и благотворителя, возникший в Петербурге т отмечаемый 13 апреля по всей стране, не является официальный российским государственным праздником. Он отмечается лишь благодаря общественной инициативе.
Одним из активных меценатов в Брянске является председатель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич.
Его благотворительная деятельность распространяется на многие сферы жизни. Ученики и учителя Синеколодецкой начальной школы-сада имени Героя России Александра Гердта благодарят его за финансовую помощь в ремонту крыши. Виктор Гринкевич сумел помочь, когда в сельском и районном бюджетах на проведение таких работ не оказалось денег.
Брянское отделение Союза писателей России благодарят за то, что помог издать книгу Владимира Сорочкина и Алексея Новицкого «… А строки продолжают жить», посвященную писателям и поэтам Брянщины. В ней почти 120 очерков, а также много стихотворений о писателях и поэтах XX — начала XXI веков, чьё творчество неразрывно связано с Брянском и Брянщиной. Презентация книги состоялась в январе в областной библиотеке.
«Поклон тем, кто посчитал своим долгом участвовать в издании книги. К нам вернулись не просто имена наших земляков, — вернулось их слово, их помыслы, устремления, их желание сделать мир лучше», — говорится в приветствии исполняющего обязанности Председателя правления Союза писателей России Николая Иванова.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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