Игорь Пискунов дает путевку в жизнь малому бизнесу

Они просто не могли не встретиться. Ибо невозможно себе представить их раздельное существование. Это как раз тот случай, когда можно, перефразировав поэта, сказать: «Мы говорим бизнес — подразумеваем Пискунов. Мы говорим Пискунов — подразумеваем бизнес».



Сегодня наш рассказ — о почетном работнике транспорта Российской Федерации, генеральном директоре ООО «КАМАЗавторемонт» и заместителе руководителя Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоре Алексеевиче ПИСКУНОВЕ.



После окончания БИТМа он мог работать в Москве, Ленинграде. Имел право выбора, т.к. был лучшим студентом, получал повышенную стипендию. Но отправился в Махачкалу. К тому времени уже обзавелся семьей, родился сын, а в Дагестане, где тогда на улицах еще не стреляли и не взрывали, после землетрясения много строилось жилья. К тому же специалистов с высшим образованием в недавно созданном троллейбусном управлении (а у него диплом по городскому электрическому транспорту) не было. За четыре года прошел путь от мастера депо до начальника производственно-технического отдела управления.



А потом, говорит с улыбкой, родина позвала. Хотя на Кавказе очень нравилось. Брянское троллейбусное управление, управление «Брянскавтотранс»… Везде — на высоких руководящих должностях.



Рассказываю об этом потому, чтобы читатель яснее представлял, что терял Игорь Алексеевич, решив выйти из налаженной производственной системы на «вольные хлеба». Первым в объединении возглавляемый им коллектив взял свое предприятие (нынешняя его база) в аренду — на такую форму труда в виде эксперимента перешли тогда лишь пять транспортных организаций России. Пришлось, правда, держать жесткий экзамен перед министром, убеждать в своей состоятельности бизнес-планом.



Вскоре приватизировали предприятие. У Пискунова — контрольный пакет. Официальная бумага, регистрирующая знаковую процедуру, вышла в свет под номером 14. Так что он по праву считает себя одним из пионеров нового дела на Брянщине.



Непростой разговор состоялся тогда с начальником управления: «Ну, куда ты идешь? У нас же централизованное снабжение…» Но Пискунов выходил на «рандеву» с ним не с пустыми руками. Перед тем побывал в Набережных Челнах, заключил прямые договоры на ремонт техники, поставку запчастей…



Свобода действий пробудила инициативу. Решил открыть параллельно общепитовский бизнес. Почему именно такое направление? Время было провальное, голодное: начало 90-х. Да и пример приятеля подтолкнул. Ресторан «Монблан» и казино, появившиеся на улице Орловской в Бежице, — детище Пискунова. Набрал персонал — 115 человек. В основном, все студенты. Подготовили из них официантов, крупье — специально опытного преподавателя нанимали.



Рынок преподал урок. Казино пришлось закрыть через три года: нерентабельным оказалось. Ресторан трансформировали, часть площади отвели под магазин. «Суетное и хлопотное занятие,— говорит Игорь Алексеевич. — Надоедает. Отдали помещение в аренду «Магниту».

А главное дело — ремонтная база — на ходу. К территории, доставшейся от приватизации, добавили участок, выкупленный у соседей — БМЗ. Теперь у Пискунова с партнерами полтора гектара земли. Работает фирма по принципу технопарка. «Мы, — поясняет Игорь Алексеевич, — даем возможность малым предприятиям стать на ноги и развиваться. Обеспечиваем их помещениями, оборудованием».



Около шестидесяти фирмочек «прописаны» в его «епархии». Многие начинали деятельность, не имея за душой никакого первоначального капитала. Только руки и горячее желание открыть свое дело. У Пискунова же они получают своего рода путевку в жизнь.

Показательно, что среди предпринимателей, стартовой площадкой для которых стала база «КАМАЗавторемонта», есть и такие, кто со временем вырос из коротких штанишек малого бизнеса и перешел в иную, более весомую категорию: бизнес средний. И мы постараемся о них отдельно рассказать. Очень поучительно!



Вместе с Игорем Алексеевичем прошелся по территории. Всюду что-то крутилось, гудело, изготавливалось… «Вторые этажи на зданиях видите? — указал. — Надстроили, чтобы создать максимум удобств предпринимателям. Оборудование вовремя ремонтируем, другие вопросы решаем, чтобы не возникало у них проблем».



Однако работать в последнее время, признается, стало труднее. Конкуренция усилилась. Старые «КамАЗы» уходят, заказов меньше. Затраты на энергоресурсы стремительно растут. «Питались» прежде от БМЗ, но ситуация так сложилась, что пришлось строить свою котельную — взяли кредит на шесть миллионов рублей. Естественно, экономику это не радует. Да еще душит в объятиях газовая тарифная политика. Арендная же плата пропорционально не растет. Наоборот — падает: кризис в экономике.



А тут еще один «подарок» надвигается. «Работали мы,— рассказывает Игорь Алексеевич, — по упрощенной системе налогообложения и были освобождены от уплаты налога на недвижимость. Но с этого года вынуждены перечислять два процента от кадастровой стоимости. Это бьет, образно говоря, под дых».



Данный факт не ускользнул от внимания ведущих общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей: «ОПОРА РОССИИ» и «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ». Письма с призывом к власти — предусмотреть определенные преференции, что сделали в ряде субъектов, направлены в администрацию области. Для разруливания ситуации создана рабочая группа при Брянской областной Думе. Но из коридоров власти предостерегающе звучат сетования по поводу выпадающих доходов. Мол, денег нет. «Как же нет?» — недоумевает Пискунов. И приводит контраргумент. По данным фискального ведомства, собираемость налогов в Брянской области за прошлый год увеличилась в полтора раза, общая сумма превысила 50 млрд. рублей.



Возражения вызывает у него и характер межбюджетных отношений, когда средства, зарабатываемые регионами, перечисляются в Центр, а уже оттуда долями спускаются «низам».



Плоды незрячей политики в отношении малого бизнеса у генерального директора перед глазами. Не у всех хватает силенок и духа, некоторые так и вовсе уходят из этой сферы.



Выше я упомянул про «ОПОРУ РОССИИ». Нелишне будет сказать, что у истоков создания регионального отделения стоял и Пискунов. Говорит: так легче отстаивать интересы предпринимателей. У авторитетной общественной организации есть весомые результаты. «ОПОРА…» пролоббировала принятие на федеральном уровне закона о проверках бизнеса — прежний наносил существенный вред малым предприятиям, которых постоянно терзали все кому не лень. Теперь проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года. С облегчением вздохнули предприниматели с принятием закона об отмене кассовых аппаратов для предприятий, работающих на едином вмененном налоге. Есть и другие примеры.



…Бизнес его привлекал с детства. И это не авторский прием для придания колорита герою публикации. Кто-то попытается, возможно, меня развенчать: «Загнул, братец! Какой мог быть бизнес в советские времена?» А вот и был! Уже в двенадцать лет у пацаненка появилось неуемное желание зарабатывать денежку. Пример родной бабушки надоумил, как это осуществить. Она была рукодельницей, вязала крючочком разные вещи и относила на «барахолки».



И он научился вязать крючочком — манжетики, воротнички на школьную форму. Бабушка по сходной цене их продавала на тех же «барахолках». И по районам ездила. Предприимчивой была (не в нее ли сам Игорь Алексеевич?). Когда теперь проводит он встречи со школьниками и рассказывает о столь ранней заре своего предпринимательства, детвора испытывает что-то вроде потрясения.



В Махачкале создал бригаду и подрабатывал слесарем во вторую смену на ремонте троллейбусов. А это плюс двести рублей к основной зарплате.

Вернулся из Махачкалы — стал шапки шить, при этом шкурки кроличьи, ондатровые сам выделывал. А теперь — внимание: в то время Пискунов уже возглавлял в Брянске троллейбусное депо. Удивительно: директор шьет шапки! А еще занимался отделкой кондитерской фабрики: лепнина, подвесные потолки, коридоры. «И сейчас, — признается, — шапку могу сшить. Было постоянно желание работать и зарабатывать».



Сразил и такой подробностью: «Таксовал...» Нынче этому придумали иной сленг: «Бомбил». По пути на работу из Володарского района в Бежицкий заруливал на железнодорожный вокзал — к московскому поезду. В депо приезжал — в кармане денежка. Домой с работы возвращается — опять кого-то «подцепит».



— А не было комплекса — вдруг кто-то из подчиненных увидит? — спрашиваю.



— Никогда не было такой боязни. Потому что считаю: любой труд почетен. Вот дворник метет двор — после него становится чисто.



Как символично! Ведь и сам на протяжении ряда лет тоже своего рода дворник. Живет в Чайковичах, на берегу озера. Сколько же мусора оставляют здесь соплеменники! Собирает и вывозит его в город к контейнерам. Такое придумал: развесил по берегу десяток мешков. Вместо урн. Приезжает на рыбалку (и своих детей приучил) — всегда в машине мешки. Надо, считает, создать экологическую полицию, и чтоб штрафы были от десяти тысяч и более.



Но автор немного ушел в сторону. О чем же мечтается человеку, вращающемуся в сфере малого бизнеса? Признался Игорь Алексеевич: большого личного капитала у него нет. Многие предприятия, автоколонны развалились, поменяли собственников. «КАМАЗавторемонт» сохранился, потому что средства вкладываются в его развитие. Например, два года назад 1 млн 800 тыс. рублей потратили на асфальтирование территории. Да и другое приходится периодически восстанавливать.



А мечтает о том, чтобы принимаемые по малому бизнесу законы были адекватными. «Нельзя, — считает, — брать налог с того объекта недвижимости, который не приносит дохода. Сейчас закон это позволяет. При этом в расчет берется кадастровая стоимость, которая, как показывает практика, очень далека от реалий».



Как же снимает напряжение, приводит душу в порядок? Думалось, услышу примерно такое: «Беру вечерком книгу, ложусь на диван и читаю». Не учел главную особенность этого человека: постоянную жажду работы. «Хозяйством занимаюсь», — отвечает.



Оказывается, выращивает Игорь Алексеевич вместе с супругой гусей, курочек, уток (в том числе диких), индоуток, индюков. Осенью численность птицы доходит до семидесяти. «Вот если бы еще вороны гнезда не разоряли…»



Абсолютно искренне говорю: снимаю перед ним шапку!