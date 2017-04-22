Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных слушаниях по итогам работы Госинспекции труда

Представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в публичных слушаниях по итогам работы Госинспекции труда в Брянской области за I квартал. Слушания были посвящены анализу правоприменительной практики и разъяснению необходимых нюансов, их планируется проводить ежеквартально, посетить их может любое заинтересованное лицо.



Государственная инспекция труда в Брянской области провела первые публичные слушания по итогам своей деятельности за первый квартал текущего года. Официально это называлось публичное мероприятие по анализу правоприменительной практики. В работе совещания приняли участие представители Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», БТПП, должностные лица муниципальных образований Брянской области, представители организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей.



На публичных слушаниях отмечалось, что несмотря на курс на сокращение административной нагрузки на бизнес, количество внеплановых проверок растет. Причина тому — рост жалоб от граждан, что вызвано не только фактами нарушения их прав, но и в целом ростом активности населения, доступностью возможных способов обращения в контролирующие структуры. Так, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Государственной инспекцией труда Брянской области, в I квартале 2017 года, проведено 332 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства. На 45%, по сравнению с предыдущим годом, возросло количество внеплановых проверок и составило 280.



Значительный рост проверок спровоцирован ухудшением ситуации с выплатой заработной платы в организациях разных форм собственности, в том числе и бюджетных учреждениях, в установленные законодательством сроки. Руководство инспекции ещё раз сообщило об информационной открытости и доступности для населения, призвало всех интересующихся активно пользоваться электронными сервисами, где размещена вся необходимая в работе информация.



Подобные публичные слушания планируется проводить ежеквартально, посетить их может любое заинтересованное лицо.



Напомним, на сегодняшний день, на всех уровнях, существует более 200 видов контроля и более 2 млн. обязательных требований к предпринимателям. Только федеральных контрольных ведомств — более 40. Напомним, в ноябре 2015 года Брянское реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» подписало соглашение с Государственной инспекцией труда Брянской области, которое предусматривает оперативное рассмотрение Гострудинспекцией информации организации о нарушениях прав предпринимателей инспекторами труда.