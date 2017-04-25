Брянская «ОПОРА» вручила подарки ученикам Карачевской школы искусств

«Весенняя неделя добра-2017» прошла в Брянской области на минувшей неделе. Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» также не осталось в стороне и сделало доброе дело для учащихся Карачевской школы искусств имени В.Ф. Кольцова.



На прошедшей неделе в Карачевской школе искусств имени В.Ф. Кольцова состоялся традиционный большой отчётный концерт творческих коллективов «Весенний калейдоскоп». Педагоги во главе с директором Ольгой Еловиковой и учащиеся продемонстрировали гостям результаты своей работы, рассказали и показали, чему научились и чего достигли за учебный год. Год был насыщенным — учащиеся всех отделений школы приняли участие в более пятидесяти мероприятий зонального, областного, всероссийского и даже международного уровня. Наибольших достижений добились Клим Шестаков, Василиса Рыжова, Евгения Васюкова, Елизавета Волкова, Анна Косенкова, Надежда Платошкина, София Новикова, Александр Мильшин, Артем Носов, Валерия Носова, Екатерина Кузнецова, Анна Марченкова, дуэты аккордеонистов, танцевальный коллектив «Россияночка», большая группа учащихся изобразительного отделения и многие, многие другие.



Отчёт начинался с фойе — выставки юных художников изобразительного отделения, которые представили всё разнообразие своих работ — живописных и декоративно-прикладных.



Отчётный концерт пришёлся на традиционную ежегодную «Весеннюю неделю добра» — причём, что символично, на День детей под девизом «Им покорятся звёзды!». В нём разными красками блистали вокалисты и танцоры, музыканты и чтецы. Они посвящали свое исполнение и Году экологии, и 200-летию со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, и творчеству карачевского поэта Александра Мехедова, представляли новые коллективы, сопровождая все электронными презентациями на экране записями о школьной жизни, участии во многих районных мероприятиях.

Шефствующий над школой председатель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич подарил участникам отчётного концерта сладкие подарки — вкусные торты.

«Мы сегодня наблюдали здесь обыкновенное чудо — годовой отчёт детской школы искусств. Верим — его участникам действительно покорятся звёзды», — сказал Виктор Григорьевич.