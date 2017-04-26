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«ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области

Опубликовано Сегодня, 12:52

«ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области

Тринадцать брянских предприятий включены в реестр социальных предпринимателей на заседании Центра инноваций социальной сферы на основании решения Экспертного совета под председательством члена «ОПОРЫ РОССИИ» Ольги Пискуновой. Список социальных предпринимателей был озвучен 24 апреля.

В ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» прошло очередное заседание Экспертного совета Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) под председательством руководителя Социальной мастерской «Ковчег», члена брянского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольги Пискуновой. На заседание Экспертного совета ЦИСС были приглашены предприниматели, осуществляющие социально ориентированную деятельность в Брянской области. Им предстояло ответить на ряд вопросов экспертов (среди них — председатель Комитета по развитию женского предпринимательства брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Левина и член правления Новозыбковского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Светлана Макарова), в том числе рассказать об особенностях реализуемых социальных проектов. Результатом должно было стать включение в реестр социальных предпринимателей с соответствующими бонусами от бизнес-инкубатора.
«ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области
Всего претендентов было 20. По итогам обсуждений в реестр социальных предпринимателей ЦИСС ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» вошли 13 претендентов: ООО Детский оздоровительный центр «Альбатрос», ИП Пызина Ольга Николаевна, ИП Шпакова Светлана Борисовна, ИП Подколзина Наталья Геннадьевна, ООО «Медицина и техника», ООО «Центр «Кинезис», ООО «Мир звуков», ООО «Брянское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих», ООО «Брянское предприятие профессиональной реабилитации инвалидов «Электрожгут», ООО «Овертайм», ООО «Развитие плюс», ООО «Преодоление», ООО Социальная служба «Забота».
«ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области
Оставшиеся семь претендентов вошли в реестр получателей государственных услуг Центра инноваций социальной сферы ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» (ИП Филатова Татьяна Михайловна, ИП Чувина Евгения Юрьевна, ООО «Берегиня – сервис», ООО «Типография ВОГ», ИП Маркосян Эвелина Грантовна, ООО «Дионисий», ООО ЦРД-«Умка»).
«ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области
После заседания Экспертного совета состоялся круглый стол на тему «Социальное предпринимательство в Брянской области: проблемы и перспективы развития», на котором в рамках диалога предприниматели поделились основными проблемами и достижениями в реализации своих социальных проектов, обсудили законодательные и административные барьеры, сдерживающие участие бизнеса в социальных проектах. По итогам круглого стола было принято решение провести ряд подобных тематических совещаний по различным отраслям социальной деятельности: оказание социальных услуг; здравоохранение; образование; работа с несовершеннолетними; занятость лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан.

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